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  4. İBB logolu araçla cenaze götürüp, esrar yüklemişler! Mahkeme kararını verdi

İBB logolu araçla cenaze götürüp, esrar yüklemişler! Mahkeme kararını verdi

11.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uygulama noktasında durdurulan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cenaze nakil aracı' ibareli araçtan çıkanlar şoke etti. 144 kilo 550 gram esrarın ele geçirildiği minibüsteki iki kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İBB logolu araçla cenaze götürüp, esrar yüklemişler! Mahkeme kararını verdi

'İBB cenaze nakil aracı' ibareli araçta 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Adana'da yakalanan araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır’da yakalandı. Şüphelilerin, İstanbul’un çeşitli yerlerinden aldıkları 5 cenazeyi Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a götürdüğü, dönüşte de esrarların araca yüklendiği kaydedildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu operasyonun detayları...

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin yönüne giden, üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirler arası cenaze nakil aracı' ibaresi olan minibüsü şüphe üzerine İncirlik polis uygulama noktasında durdurdu.

144 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, aracın cenaze taşıma bölümünde, narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar'ın tepki vermesi üzerine araçtaki detaylı incelemede, 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Ersin E. ile yanındaki Bünyamin S. gözaltına alındı.

CENAZE GÖTÜRÜP ESRAR YÜKLEMİŞLER

Şüphelilerin, İstanbul’un çeşitli yerlerinden aldıkları 5 cenazeyi Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a götürdüğü, dönüşte de esrarların araca yüklendiği kaydedildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır’da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Adana uyuşturucu ibb
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