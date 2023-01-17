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  4. İBB logolu kamyonette kilolarca esrar ele geçirildi! 4 kişi gözaltına alındı...

İBB logolu kamyonette kilolarca esrar ele geçirildi! 4 kişi gözaltına alındı...

17.01.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ logolu "Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette 112 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. İşte gündem yaratacak o operasyona ilişkin gelen açıklamanın detayları…

İBB logolu kamyonette kilolarca esrar ele geçirildi! 4 kişi gözaltına alındı...

Başakşehir'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 16 Ocak'ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alınılması üzerine operasyon yaptı.

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Başakşehir'de belirlenen adreste yapılan incelemelerde üzerine, İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan ve "Bakım onarım aracı" yazan kapalı kasa kamyonetten, farklı bir araca uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği görülmesi üzerine baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.

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Operasyonun devamında belirlenen adreslerde 2 şüpheli daha yakalandı.

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Şüphelilerin belediyeye çalışan şirketin taşeron işçileri olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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DHA

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esrar kamyonet ibb

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