İBB logolu rögar kapağını söküp, denize attı! "Allah için söktüm, burası Müslüman ülkesi" diye tepki gösterdi... Sosyal medyada hızla yayıldı

İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde rögar kapağının üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) logosunda cami figürü olmasına tepki gösteren bir genç, söz konusu rögar kapağını taşla vura vura yerinden söktü.

ÜZERİNDE CAMİ FİGÜRÜ VAR DİYE YERİNDEN SÖKÜP DENİZE ATTI

Daha sonra çıkarttığı rögar kapağını götürüp denize atan genç, cami figürünün ayaklar altına alınamayacağını belirterek İBB'ye tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE KİMSE YERE CAMİ DİKEMEZ"

Rögar kapağını söken genç "Allah için söktüm, kendim için sökmedim. Kur'an-ı Kerim'e nasıl sahip çıktıysak, camilere de sahip çıkmaya çalışacağız. Gerekirse canımızı vereceğiz. Bu ülke Müslüman ülkesi. Bu ülkede kimse yere cami dikemez." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, İBB'nin suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.