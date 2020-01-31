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İBB mağdurlarından depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

İBB mağdurlarından depremzedelere yardım

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) işten çıkarılan işçiler, Elazığ depremi mağdurları için topladıkları yardımı valilik kanalıyla bölgeye gönderecek.

İşçiler adına açıklamayı okuyan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, bu gibi doğal afet olaylarının Türk milletinin birlik ve dayanışmasını güzel bir şekilde yansıttığını söyledi.

İBB'de işten çıkarılan işçiler olarak yaşadıkları mağduriyete karşın depremzedelere ellerinden gelen yardımı yapmak istediklerini ifade eden Aydoğan, "Depremden sonra AFAD Genel Müdürlüğünü arayarak buradaki tüm kardeşlerim adına gönüllü çalışma talebinde bulunduk. Biz İstanbul'un koruyucuları, temizleyicileri, operatörleri yani her meslek grubundan kişiler olarak hazırız. Aldığımız ilk yardım ve acil müdahale eğitimleriyle donandığımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve yetkililerin vereceği talimatla gönüllü olarak çalışmak istediğimizi belirtmek isteriz." şeklinde konuştu.

Depremzedeler için mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak yardım topladıklarını belirten Aydoğan, halkın yardımıyla giyim, ev malzemeleri, temizlik maddeleri, oyuncak gibi malzemeler topladıklarını bildirdi.

Topladıkları yardımları İstanbul Valiliğine teslim edeceklerini aktaran Aydoğan, şunları kaydetti:

"Gördük ki Elazığ üşürse tüm Türkiye üşür. Elazığ üşürse bizler donarız. Ayrıca içimizden bir grup arkadaşımız, depremzede kardeşlerimizle dayanışmamızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek için Elazığ'a gidecek. Bizler her ne şartta olursak olalım vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Bize düşen görev ne ise yapmaya her daim hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi İBB'de işten çıkarılan işçiler

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