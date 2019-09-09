İBB Meclis Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tayfun Kahraman, bir akademisyendir, bu ülkenin bir devlet üniversitesinde görevlidir. Çok iyi bir dostumdur, karakterine ve kişiliğine kefilim." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında yapılan meclis toplantısında, İmamoğlu tarafından İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak atanan Tayfun Kahraman'ın durumu eleştiri konusu yapıldı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, göreve, Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Dayanışması sözcüsü olan Kahraman'ın atanmasının yanlış olduğunu savundu.

Göksu, atamadan dolayı yüreğinin burkulduğunu ifade ederek, "Gerçekten bu arkadaşın atandığını medya da gördüğümde yüreğim burkuldu. Ve gerçekten böyle bir ismin İstanbul'un kültürüne, İstanbul gibi dünyanın en güzel şehrine Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak Gezi olaylarında 2013'te eli kanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında, gaz maskesi ile beraber bu toprakların kazanımına sahip çıkmayacak bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek? Bunun için hadi CHP'lilere bir şey diyemiyorum, İYİ Partili arkadaşlar siz içinize sindirebiliyor musunuz?" diye konuştu.