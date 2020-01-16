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  4. İBB Meclisi, bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

İBB Meclisi, bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

İBB Meclisi, bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, bazı ilçelerdeki taşınmazların ilçe belediyelerine devir ve tahsisini içeren karar yeniden görüşülerek kabul edildi.

İBB Meclisi'nde Şile, Güngören, Sultangazi, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar ve Esenler'deki taşınmazların ilçe belediyelerine tahsisi ele alındı.

Kasım ayı meclis toplantısında kabul edilen karar, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere komisyona iade edilmişti.

İncelemelerini tamamlayan komisyon, mülkiyetleri Şile, Güngören ve Sultangazi'de bulunan arazilerin, üzerindeki taşınmazlarla beraber 10 yıllığına bedelsiz olarak devredilmesini istedi.

Komisyon Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Güngören, Esenler'deki mülkiyeti İBB ve Maliye hazinesine ait parsel ve yapıları ise 10 yıllığına bedelsiz olarak belediyelere devrini talep etti.

Komisyon kararının okunmasının ardından konuyla ilgili olarak CHP ve AK Parti'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

CHP'li meclis üyeleri yapılanın hukuksuzluk olduğunu savunurken, AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise mülkiyetlerin büyük çoğunluğunun ilçe belediyelerine ait, üzerlerindeki yapıların Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu bildirerek, yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu kaydetti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Mecliste salt çoğunluk olmadığını öne sürerek sayım yapılmasını talep etti.

Oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yaptırdığı sayımla mecliste salt çoğunluğun bulunduğu belirlendi.

Karar, salt çoğunlukla ısrar kararı olarak kabul edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB meclisi

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