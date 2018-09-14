HABER

İBB Meclisi Maltepe’de yapılacak kentsel dönüşümler hakkında karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

MALTEPE’nin 3 mahallesi ile ilgili olarak hazırlanan kentsel dönüşüm planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda ele alındı.

İBB Meclisi Maltepe’de yapılacak kentsel dönüşümler hakkında karar verdi

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE’nin 3 mahallesi ile ilgili olarak hazırlanan kentsel dönüşüm planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda ele alındı. Yapılan oylama sonucu kentsel dönüşüm projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Maltepe ilçesi Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Kentsel Yenileme Projesine göre uygulama yapılacak alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP) planı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda meclis üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Toplantıya Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, Maltepe CHP Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıyı izleyen vatandaşlar oylama sonucunda büyük mutluluk yaşadı.

MALTEPE’DE TAPU ZAMANI

Belediyenin yaklaşık 4.5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Böylelikle Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine dağıtmaya hak kazandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAKLAR:

*Gülsuyu ve Gülensu’nun toplam büyüklüğü 1.5 milyon metrekare.

*Bölgede yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor ve 7 bin bina bulunuyor.

*Belediyenin mahallelerde yüzde 30’a yakın bir arazisi bulunuyor ve planda buralar tapu sorunu yaşayanlar için tahsis edilecek.

*Kötü olan yapı stoku yenilenebilecek.

*Planın amacı olan “yerinde dönüşüm” sağlanabilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Hastane girişi kapandı vatandaşlar duvara çıktıHastane girişi kapandı vatandaşlar duvara çıktı
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiasıDiyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.