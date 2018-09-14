İBB Meclisi Maltepe’de yapılacak kentsel dönüşümler hakkında karar verdi

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE’nin 3 mahallesi ile ilgili olarak hazırlanan kentsel dönüşüm planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda ele alındı. Yapılan oylama sonucu kentsel dönüşüm projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Maltepe ilçesi Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Kentsel Yenileme Projesine göre uygulama yapılacak alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP) planı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda meclis üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Toplantıya Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, Maltepe CHP Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıyı izleyen vatandaşlar oylama sonucunda büyük mutluluk yaşadı.

MALTEPE’DE TAPU ZAMANI

Belediyenin yaklaşık 4.5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Böylelikle Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine dağıtmaya hak kazandı.