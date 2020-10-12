İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması

Konunun geçen ay İBB Meclis’inde gündemine taşınmasının ardından, BELTUR Genel Müdürü Güçlü Şeneler'in görevden alınıp, yerine Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik'in Genel Müdür Vekili olarak atandığını anlatan Kaynar, "BELTUR'da Meclis kararına aykırı durum ortaya çıktıktan sonra BELTUR Genel Müdürü görevden alındı. Ancak hakkında işlem yapmak yerine başka iştirake danışman yapıldı. Bu hatalı uygulama İBB Başkanı bilgisi dahilinde yapıldı. Kamuoyunun gündeminden kaçırmak için bu şekilde görev değişikliği yapıldı. BELTUR halka ucuz hizmet verme amacıyla kuruldu, peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Kurumla ilgili bazı idari soruşturmalar olduğunu iddia eden Kaynar, Meclis kararına aykırı şekilde bazı BELTUR'ların işletme haklarının üçüncü kişilere verilmek istendiğini savundu.

Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde BELTUR Genel Müdürü Şeneler'in, görevden alınma nedenini, uygulama hakkında açılmış soruşturma olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Kaynar'ın iddialarına cevap veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'nin meclis kararıyla BELTUR'a gelir getirici işlemleri engellediğini öne sürdü.



BELTUR Genel Müdürünün görevden alınmasının bu olaylarla ilgili olmadığını ifade eden Balyalı, "Performansı herkesin kendi taktiri. İştiraklerimizle ilgili yeni bir yapılanma nedeniyle, becerisinden istifade edeceğiz." şeklinde konuştu.

"DUYUMLAR ALIYORUZ, 30 MİLYON TL'NİN İÇ EDİLDİĞİ İLE İLGİLİ..."

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise söz alarak BELTUR'a ait sahildeki bazı işletmelerin hangi firmalara verildiğini sorarak, "Birtakım duyumlar alıyoruz, 30 milyon TL'nin iç edildiği ile ilgili... Neden BELTUR Genel Müdürü görevden alınıp, Halk Ekmek Genel Müdürü’nün oralara getirildiğini biliyoruz. Para getiren şirketleri, kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz." diye konuştu.

"ELİNİZDE NE VARSA SAVCILIĞA GÖTÜRÜN"

Gökkuş'un ortaya attığı iddialar üzerine yeniden söz alan CHP Sözcüsü Balyalı, "Elinizde ne varsa savcılığa, İBB Teftiş Başkanlığı'na götürün. Asla yanında olmayız. Herkes burada ağzına geleni söyleyemeyecek, dedikodu yapmayacak. Elinde bilgi belge varsa ortaya koyacak, gereğini yapacağız. Onun dışında hiçbir şeyi ciddiye almayız." dedi. (AA)

