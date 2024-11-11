HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Meclisi'nde CHP ile AK Partililer arasında kavga! Su şişeleri, dosyalar havada uçuştu

İBB Meclisi'nde CHP ile AK Partililer arasında kavga! Su şişeleri, dosyalar havada uçuştu

11.11.2024 16:34
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
11.11.2024 16:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısının birinci birleşiminde AK Parti ve CHP üyeleri arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Taraflar birbirlerine eline gelirse fırlattı. Su şişeleri ve dosyalar kavga anında havada uçuştu.

İBB Meclisi'nde parti temsilcileri kasım ayı toplantısının birinci birleşiminde bir araya geldi. AK Parti grubu toplantıda bazı soru önergeleri verdi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP’li meclis üyeleri, 6 adet soru önergesinin gazla uzun olduğunu ve uygunsuz ifadeler bulunduğunu belirterek AK Partili üyelere tepki gösterdi.

14

ELLERİNE NE GEÇERSE ATTILAR

Yaşanan gelişmelerin ardından iki grup üyeleri sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken taraflar birbirlerine ne bulurlarsa attılar.

447747

SU ŞİŞESİ VE DOSYALAR HAVADA UÇUŞTU

Gazeteci Nagihan Yılkın, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı isimler kavgayı ayırmaya çalışsa da çıkan tartışmada su şişeleri ve dosyalar havada uçuştu. Kavganın ardından oturuma 15 dakika ara verilirken, AK Parti ve CHP kendi gruplarını toplayarak toplantıya girdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
CHP kavga ak parti ibb meclis
En Çok Okunan Haberler
Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti! Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti! Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede

Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede

Ünlü börekçide ikinci skandal

Ünlü börekçide ikinci skandal

O fay diriymiş! 6 il için 'acil önlem' uyarısı: "Depremin büyüklüğü 7'ye varabilir"

O fay diriymiş! 6 il için 'acil önlem' uyarısı: "Depremin büyüklüğü 7'ye varabilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.