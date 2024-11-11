İBB Meclisi'nde CHP ile AK Partililer arasında kavga! Su şişeleri, dosyalar havada uçuştu

İBB Meclisi'nde parti temsilcileri kasım ayı toplantısının birinci birleşiminde bir araya geldi. AK Parti grubu toplantıda bazı soru önergeleri verdi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP’li meclis üyeleri, 6 adet soru önergesinin gazla uzun olduğunu ve uygunsuz ifadeler bulunduğunu belirterek AK Partili üyelere tepki gösterdi.

ELLERİNE NE GEÇERSE ATTILAR

Yaşanan gelişmelerin ardından iki grup üyeleri sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken taraflar birbirlerine ne bulurlarsa attılar.

SU ŞİŞESİ VE DOSYALAR HAVADA UÇUŞTU

Gazeteci Nagihan Yılkın, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı isimler kavgayı ayırmaya çalışsa da çıkan tartışmada su şişeleri ve dosyalar havada uçuştu. Kavganın ardından oturuma 15 dakika ara verilirken, AK Parti ve CHP kendi gruplarını toplayarak toplantıya girdi.