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İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:11 | Son Güncelleme

İBB Meclisi'ndeki oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine kızan İmamoğlu, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'nin Kasım Ayı birinci oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında yapılıyor. Oturumda ilk sözü İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan aldı.

"DAMADIN DEDİĞİ GİBİ"

Konuşmasında ekonomik gelişmeleri eleştiren Özkan, Berat Albayrak'ı kaydederek "Damatın dediği gibi" şeklinde bir ifade kullandı. Özkan'ın bu sözleri AK Parti sıralarından tepki çekti.

İMAMOĞLU: ELİNİ İNDİR, SAKİN OL

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondan yükselen "Sen ne bağırıyorsun" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.

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İBB meclisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

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