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  4. İBB Meclisi'nde gerginlik! 10 dakika ara verildi

İBB Meclisi'nde gerginlik! 10 dakika ara verildi

17.06.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri gerginliğe neden oldu.

İBB Meclisi'nde gerginlik! 10 dakika ara verildi

İBB Meclis toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Sanat merkezinde yapıldı. Gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Kayhan'ın sözleri tartışmalara neden oldu.

KÜRSÜYE YÜRÜDÜLER

Kayhan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ve AK Partili üyeler kürsüye yürüdü. AK Parti ve CHP sıralarından çok sayıda meclis üyesinin kürsü önünde karşı karşıya gelmesi üzerine arbede yaşandı. Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma 10 dakika ara verdi. Okul, parti grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı. Meclis toplantısına gerginlik nedeniyle 10 dakika ara verildi. (DHA)

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İstanbul AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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