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İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısında AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Partili İBB Meclis Üyesi Solmaz Kıran Çinkil, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un TBMM’de AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "Bu kadına haddini bildiriniz" sözlerini kınayan konuşma yaptı.

Çinkil'in konuşması CHP'li meclis üyeleri tarafından sık sık kesilirken konuşma sonunda bazı CHP'li üyeler oturumu yöneten İBB Meclisi 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'dan cevap hakkı istedi.

Kalaycı ise Meclis çalışma yönetmeliğine göre gündem dışı konuşmalar için önceden yazılı bildirimde bulunulması gerektiğini hatırlatarak, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın yanıt hakkını kullanmasını istedi.

Balyalı'nın söz alarak konuşması sırasında CHP'li ve AK Partili üyeler arasında gerginlik yaşanması üzerine Ömer Faruk Kalaycı, oturuma ara vererek grup başkan vekillerini odasına davet etti.

(AA)

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İBB meclisi gerginlik

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