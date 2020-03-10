İBB Meclisi'nde 'Halaskar Gazi Hitabesi' tartışması

İBB Meclisinde konuşan İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Tuğrul Arık, meclis salonunda yer alan Halaskar Gazi Hitabesi'nin yazıldığı kitabenin yanlış bilgiler içerdiğini öne sürerek araştırma komisyonu kurularak, bunun düzeltilmesini istedi.

Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı öncesinde ayrıldığı İstanbul'a ilk kez 1927'de geldiğini ifade eden Arık, "1927 yılının Temmuz ayında İstanbul'a geldiğinde Dolmabahçe'de İstanbullulara hitaben bu konuşmayı yapıyor. Manevi anlamı şu; Türk Gençliğine Hitabe ve Nutuk ne kadar önemliyse bu hitabe de İstanbul ve İstanbul halkı için o kadar önemli." dedi.

'ÇOK BÜYÜK YANLIŞLIKLAR VAR'



Kitabeyi okuduğunda çok büyük yanlışlıklar olduğunu gördüğünü belirten Arık, aslını araştırmak için de çalışma yaptığını kaydetti.

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ziyaretten bir gün sonraki nüshasında orijinal metnin yer aldığını belirten Arık, şöyle konuştu:

"Ben Osmanlıca okuyabildiğim için tamamını tercüme ettim. Ayrıca yanlış yapmamak adına İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge yönetiminden konunun uzmanı hocalardan da destek aldım. Metnin orijinaline göre kitabede 30’u aşkın yanlış var. Şöyle yanlışlar var. Bir, Atatürk'ün söylediği kelimeler herhalde okunamamış, yanlış yazılmış. Örneğin Atatürk ziyaretten duyduğu heyecanı anlatmak istiyor. 'Heyecan' kelimesi yerine burada 'heyelan' yazıyor. Yine "aguşuyla" diye bir ifadesi var. Yani 'muhabbetkar kucağı ile karşılandım' derken burada 'aguşize' diye olmayan bir kelime var. 'Meşim' diye ifade ise burada 'meşimes' diye yazılmış. Heyet-i Aliye diye bir tabir vardır Osmanlıca'da, ama burada iki yerde farklı şekillerde yazılmış. Ayrıca Atatürk'ün söylemediği sözler metne ilave edilmiş, söylemiş olduğu sözler çıkartılmış. Altında yazan tarihte 10 Temmuz 1927 yazıyor ama Atatürk'ün ziyareti 1 Temmuz'da. '10 Temmuz 1927 Cuma' yazıyor ama 10 Temmuz cuma değil pazara denk geliyor."