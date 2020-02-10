İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi.

Göksu'nun meclisi terk etmek üzere ayağa katlığında, Ak Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı.

Gümüşdağ da İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi.

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Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi.