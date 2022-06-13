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  4. İBB Meclisi'nde MHP'den dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

İBB Meclisi'nde MHP'den dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

13.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Meclisi Haziran ayı ilk toplantısına Haliç tartışması damga vurdu. ‘Altın Boynuz’ olarak bilinen Haliç’in mavi sularının kahverengi renge bürünmesi toplantıda gündem olurken AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan toplantıda cankurtaran maaşlarına değinen MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz ise "Cankurtaran maaşlarının net 7500 TL olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde MHP'den dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısı, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda, maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda Haliç'in suyunun kahverengine dönmesi tartışıldı.

"GEREKEN AÇIKLAMAYI İSKİ YAPTI AMA BEN DE VURGULAMAK İSTERİM Kİ..."

Gündem dışında söz alan ve Haliç konusu ile ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Haliç kirlendi, kokuyor haberleri yayınlanmaya başladı. Bilim insanları Haliç'teki renk değişiminin doğal bir fotosentez olduğunu, hemen hemen her yıl farklı boyutlarda görüldüğünü söylese de bunu her sene mutlaka ama mutlaka yapıyorlar. Gereken açıklamayı İSKİ yaptı ama ben de vurgulamak isterim ki, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Haliç'teki çözülmüş oksijen değerleri hem online hem de suyun dibinden ve yüzeyinden alınarak takip edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre Haliç oksijen ölçüm değerleri yüksektir" dedi.

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"HALİÇ'TE PATLAYAN ALTILI MASANIN İSTANBUL ŞUBESİ OLDU"

Konuşmasında Özkan'a cevap veren AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, "Haliç'in durumunu görüyorsunuz değil mi? Bugün ki yönetim göreve gelir gelmez ne yaptılarsa Haliç simsiyah oldu. 'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de, var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu arıtma tesisi var. AK Parti döneminde başladı. Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor. 1994'te adete bir lağım çukurunu andıran Haliç 3 yılda yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Çünkü el aynı elde ondan. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün. Milletin imkanları ehil ellerde olduğu zamanda nasıl hizmetle geri döndüğünü, ehil olmayan ellerde İstanbul'un nasıl hizmetsiz kaldığını görün" dedi.

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"MAAŞLARININ NET 7500 TL OLMASINI İSTİYORUZ"

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, cankurtaran maaşlarına ilişkin konuşarak, "Deniz mevsiminin açılmasıyla birlikte hafta sonunu deniz ve plajlarımızda geçirmek isteyen vatandaşlarımız var. Şile'den Silivri'ye kadar bütün plajlarımıza 600 yakın cankurtaran arkadaşımız görev yapıyor. Cankurtaran arkadaşlarımızın iyi ve eğitimli olması gerekiyor. Cankurtaran arkadaşlarımızın maaşlarının yüksek olması gerekiyor. Yoksa buradaki kalite düşüyor. MHP grubu olarak cankurtaranların dertlerini dinledik. Yanılmıyorsam 6 bin 300 TL'lik bir ücret ile cankurtaranlık hizmeti veriyorlar. Yemek ve yol ücreti ödenmiyor bu arkadaşlarımıza. Cankurtaran maaşlarının net 7500 TL olmasını istiyoruz. Silivri Belediyesi olarak Silivri'nin Kumluk ve Selimpaşa bölgesinde kimin tarafından işletildiği bilinmeyen plajların yanı sıra Silivri Belediyesi olarak bir plaj işletmesi açacağımızı ifade ettik. Selimpaşa'ya kadınlar plajı açacağımız yeri planladık. Silivri'ye bir halk plajı bir de kadınlar plajı yapacağız" dedi. (DHA)

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