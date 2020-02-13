İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün istediği 2 milyar 350 milyon liralık iç borçlanma talebi reddedildi. İBB meclisine gelen komisyon raporunda gerekçe olarak “Belediye meclisi yetkisinde olan borçlanma tutarının tamamının henüz daha yılın başında talep edilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliğine ters düşmesi" olarak gösterildi.

YENİ VAGON ALIMINA ONAY

Yine finansman müdürlüğünün Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için 126 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için istediği 22 milyon 672 bin euroluk borçlanma yetkisi ise meclis tarafından kabul edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İZLEYİCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası nedeniyle biletli seyirci ve organizasyonda görevli kişilerin gerekli belgeleri sunmaları halinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları da mecliste kabul edildi.

ADALAR'DAKİ ULAŞIMI İETT YAPACAK

İBB Yönetimi, Adalar'da faytonların yerine getirilmesi düşünülen elektrikli araçların 15 yıl süreyle İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından çalıştırılmasını teklif etti. Ancak İBB Meclisi, söz konusu hizmetin İETT tarafından yapılmasına karar verdi.