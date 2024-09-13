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İBB Meclisi'nden cemevi kararı: İbadethane olarak kabul edildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.09.2024 13:18
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İBB Meclisinin onayıyla Mayıs ayında kurulan Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği teklifi, İBB Meclisinin dünkü oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, “Başkanımızın Alevi vatandaşlarımıza söylediği hep buydu. ‘Cemevleri ibadethanedir, nokta’ demiştir. Ekrem Başkanın iradesiyle de mecliste oy çokluğuyla geçti” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından kabul edilen İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği ile müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi. Şube müdürlüğünde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statüsünde personel ile diğer personelin tanımı yapıldı.

CEMEVİ İBADETHANE OLARAK KABUL EDİLDİ

Şube müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında Cami ve mescitlerin yanında Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.

Şube müdürlüğünün görevleri arasında dini kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum birimlerine iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak olarak sayıldı. Kamu hizmetinin tarafsızlığı ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirilmesi, yapımı ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletilmesi ve takibi de müdürlüğün görevleri arasında tanımlandı.

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HİZMET VE OLANAKLARDAN EŞİT ŞEKİLDE YARARLANACAKLAR

Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için gerekli malzeme desteğinin sağlanması, dini kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapılması, etkinlikler düzenlenmesi ve gerektiğinde destek sunulması da şu müdürlüğünün görev tanımı içerisinde yer aldı.

İbadethaneler arasında ayırıma yol açacak karar ve işlemlerden kaçınılması, dini kurum ve toplulukların kamusal hizmet ve olanaklardan eşit bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, görev ve çalışma yönetmeliğinde özellikle vurgulandı.

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SAKALAR: EŞİT HİZMETİ YÖNETMELİKLE DÜZENLEDİK

Alınan kararı değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadarki Cemevleri kararları ortada. Danıştay’da da pek çok açılmış dava var. Biz geçmişten beri zaten hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçtiğimiz dönemde de bu mecliste, Cemevleri’nin ibadethane statüsünde olmasına ilişkin önerge verdik. Fakat çoğunluk bizde değildi. AK Parti çoğunluğu vardı. O dönemde reddedildi. Büyük tartışmalar çıktı. Fakat biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm İbadethanelere yönelik hizmetleri için bunu tek bir müdürlük çatısı altında toplamak için, dini kurum ve topluluklarla ilişkiler müdürlüğünü kurduk Mayıs ayında. Bu müdürlüğün tam olarak hangi ibadethane, hangi topluluklara, nasıl bir hizmet vereceğini açıklamak için mevcut kanunlar çerçevesinde bakış açımızı da ortaya koyarak, ibadethane tanımını getirdik. Bizim için ibadethane. Bu kanun kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet edeceği ibadethaneler, ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise, Havradır’ dedik. Ve ismini net koyarak, müdürlüğün tüm bu ibadethanelere eşit hizmet götüreceğini yönetmelikle düzenledik” diye konuştu.

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İMAMOĞLU: CEMEVLERİ İBADETHANEDİR NOKTA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce sık sık Cemevlerine de ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapmış “Cemevlerinin ibadethane olduğu gerçeğini tartışmak bu işlerin gündeminden kalkmalıdır. Bu ayrımcılık bu milletin vicdanına sığmaz. Bunu her yerde tekrar ediyorum. Cemevlerimiz Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesini belirlemek kimsenin haddine değildir bu Alevi vatandaşlarımızın işidir. Cemevleri’nin ibadethane statüsünde olup olmadığı güç ve makam sahiplerinin tartışıp karara bağlayacakları bir şey asla değildir. Bu kararı Alevi yurttaşlarımız çoktan vermiştir. Yüzyıllardır vermiştir. Biz yöneticilere düşen bu kararın gereğini yerine getirmektir. Cemevleri ibadethanedir nokta.” ifadelerini kullanmıştı.

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cemevi ibb
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