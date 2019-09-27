İBB Meclisi Seyyid Ali Hayat Çeşmesi'ni kurtarma planını kabul etti

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Fatih'te neredeyse tamamı toprağa gömülü haldeki tarihi Seyyid Ali Hayat Çeşmesi'ni kurtarmak için sunulan plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti. Plana göre, çeşmenin zemin altında kalan kısımlarının görünür kılınması için kazılarak 'sıfır' kotuna inilecek.

Fatih ilçesine bağlı Atikali Mahallesi’ndeki Beyceğiz Fırını Sokak'ta bulunan 1700'lerin başında kesme taştan klasik tarzda yapılmış Seyyid Ali Hayat Çeşmesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nca 1963 yılında tescillendi. 1349 ada 69 parselde bulunan tarihi çeşme, önündeki yolun sürekli doldurulması nedeniyle, kemerine kadar toprağa gömüldü. Çeşmenin kurtarılması için Fatih Belediyesi’nce plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan yeni plana, 'Korunması Gerekli, Tescilli Arkeolojik/Tarihi Sanat Değeri Olan Anıt Eser Yapılar' taraması tekrar işlendi ve parsel 'Çeşme Alanı'na alındı. Değişiklik, İBB Meclisi’ne sunuldu. Oylama sonucunda, plan oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi'nin kabul ettiği plan raporunun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.05.2017 tarihli kararı doğrultusunda, çeşmenin mevcut halde zemin altında kalan kısımlarının görünür hale getirilecek şekilde kazılarak 'sıfır' kotuna inilmesi ve kaldırımın söz konusu çeşmenin önündeki kısmının şeffaf malzemeler ile görünür hale getirilmesi tadilen uygun görülmüştür."

'SEYYİD ALİ HAYAT ÇEŞMESİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucular kurulu başkanlığını yaptığı, Su Vakfı'nın internet sitesinde, söz konusu çeşme ile ilgili şu bilgi yer alıyor:

Ali Efendi(Seyyid) Çeşmesi(H.1113-M.1701)

Fatih'te, Çarşamba'da, Beyceğiz Camii yakınında (Beyceğiz Fırını sokağı) bulunan bu kesme taştan klasik tarzda yapılmış çeşme, kemerine kadar toprağa gömülmüştür. Kemerinin üzerinde kitabe sağlam durmakta ise de yazısı oldukça güç okunmaktadır.

Dört satırda on iki mısralık kitabenin son beyti şöyledir:

'Müstekimâyaz anın tarihini'

'Çeşme-i Seyyid Ali ayn-ül hayat'(1113)

Çeşme Ülemadan Seyyid Ali Efendi ruhu için ölümünden sonra yaptırılmıştır.