İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İmamoğlu, 23 Haziran seçimiyle ortaya çıkan sonuç ve iradenin herkes için önemli olduğunu aktararak, "16 milyon İstanbullu, 23 Haziran seçimleri ile birlikte 31 Mart gecesinden itibaren ortaya konan her türlü gayriciddi iddiaya ve her türlü antidemokratik çabalara net olarak noktayı koymuştur. 16 milyon İstanbullu çok gür bir sesle, 'Ben bu şehrin adil bir şehir olmasını istiyorum. Bu şehrin şeffaf biçimde yönetilmesini istiyorum.' demiştir. Bu şehrin kahir ekseriyeti, İBB'nin 'yeni nesil bir yönetime kavuşmasını' ve bu yönetimin 'şehri liyakatle yönetmesini' ve kendisine 'hesap vermesini' istediğini ortaya koymuştur. Artık, bu şehrin yönetimi ile ilgili tartışmalar son bulmuştur." diye konuştu.

2 Temmuz'da yaşanan Sivas Olayları ile Başbağlar'da yaşanan vahşette çok canların yandığını kaydeden İmamoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de büyük acılara neden olduğunu vurguladı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise 23 Haziran'da tekrar kazanan İmamoğlu'nu tebrik etti.

23 Haziran'da milletin iradesinin tecelli ettiğini anlatan Göksu, "Bu iradeye göre İstanbullular, kararını vermiş ve 5 yıllığına İstanbul'un icra-i faaliyetinde kimlerin sorumlu olacağını tayin etmiştir. Elbette, İstanbul halkının iradesi, her kimi seçerse seçsin bizim için saygındır ve kıymetlidir. İstanbul halkının iradesinin başımız üzerinde yeri vardır." dedi.

Seçim sonuçlarının Türk toplumunun demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bütün dünya gösterdiğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"23 Haziran seçimleri dolayısıyla özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz AK Parti grubu olarak, milletin iradesinin tecelli etmiş olmasını hiçbir zaman hanemizde kayıp olarak görmeyeceğiz. Bunu milletin iradesinin tecelli yönünü kendi üzerimize vazifelendirilmiş, üzerimize yüklenmiş sorumluluk ve ödev olarak telakki edeceğiz. Milletini iradesini, kayıp ya da kazanç olarak değil, ödev ve sorumluluk olarak görürüz. Bu açıdan 23 Haziran seçim sonuçlarının İstanbul'umuza huzur ve bereket getirmesini diliyorum."