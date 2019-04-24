İBB Meclisi'nde 2. toplantı

Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde mecilis toplantısının ikincisi yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda 23 ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim öncesi CHP grubu adına söz alan Süleyman Tarık Balyemez, komisyona ilave olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" komisyonlarının da kurulmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, kurulması talep edilen komisyonların, hazırda var olan komisyonların içinde olduğunu ayrıca komisyon kurulmasına gerek duyulmadığını ancak uyuşturucu ile mücadele konusunda birlikte kapsamlı bir çalışma yapılabileceğini söyledi. CHP grubunun iki talebi mecliste oylandı. Talepler oy çokluğu ile reddedildi. Daha sonra komisyon üye sayısının 9'dan 8'e indirilmesi konusunda tartışma yaşandı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Millet sandığa gitmiş ve sandıkta iradeyi ortaya koymuştur. İradesini koyduğu tablo ortadır. Bugün YSK'nın karar süreci beklenmektedir. Durun bir acele etmeyin. Durun bakalım YSK kararlarını görelim, sonra konuşalım" dedi.