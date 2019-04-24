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İBB Meclisi'nde 2. toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde mecilis toplantısının ikincisi yapıldı.

Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde mecilis toplantısının ikincisi yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda 23 ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim öncesi CHP grubu adına söz alan Süleyman Tarık Balyemez, komisyona ilave olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" komisyonlarının da kurulmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, kurulması talep edilen komisyonların, hazırda var olan komisyonların içinde olduğunu ayrıca komisyon kurulmasına gerek duyulmadığını ancak uyuşturucu ile mücadele konusunda birlikte kapsamlı bir çalışma yapılabileceğini söyledi. CHP grubunun iki talebi mecliste oylandı. Talepler oy çokluğu ile reddedildi. Daha sonra komisyon üye sayısının 9'dan 8'e indirilmesi konusunda tartışma yaşandı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Millet sandığa gitmiş ve sandıkta iradeyi ortaya koymuştur. İradesini koyduğu tablo ortadır. Bugün YSK'nın karar süreci beklenmektedir. Durun bir acele etmeyin. Durun bakalım YSK kararlarını görelim, sonra konuşalım" dedi.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu , "Hani 'bekleyin bakalım' dediniz, sonra 'tebrik ettik' dediniz. Tabiki beklenir ama halk kararını vermiş. Sorun yok" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ayağa kalkarak itiraz etti. Gerilimin artması üzerine İmamoğlu, "Sayın başkan meclisin huzurunu bozuyorsunuz, biraz gülümseyin" şeklinde konuştu.

Daha sonra 23 ayrı ihtisas komisyonlarının üye seçimleri tamamlanarak, Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye seçimleri yapıldı. CHP grubu, bu birliklere istenmediklerini belirterek aday göstermedi. Birlik üyesi seçimleri AK Partili üyelerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı 25 Nisan saat 15.00'e ertelendi.

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