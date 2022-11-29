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İBB Meclisinde gergin anlar! Göksu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Seni göndereceğiz

29.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 İBB bütçe planının sunumunu gerçekleştirdikten sonra gergin anlar yaşandı. İmamoğlu'ndan sonra konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz" diye konuştu.

İBB Meclisinde gergin anlar! Göksu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Seni göndereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, 2023 İBB bütçesi tartışıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB 2023 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı açıklamada "Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz" diye konuştu.

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İMAMOĞLU'DAN SONRA KONUŞMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Ekrem İmamoğlu Başkanlığı’nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 İBB bütçe planının sunumunu gerçekleştirdi.

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"2024 YILINDA BİZ SENİ GÖNDERECEĞİZ"

İmamoğlu'nun konuşmasında, İBB’deki israf düzenine son verdiklerini 2023 seçimlerini kazanacaklarını belirtmesi üzerine bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda İBB Başkanı için bir isim takmıştım. Sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Burada altını çizerek söylüyorum ki sayın başkan sanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki, sanki biz bu İstanbul’da yaşamıyoruz. Başkanın 3 yıllık bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için, sadece yaptığım konuşmaları bir temenniden ibaret gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın başkan burada aslında meclise konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş. Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da, bugün altılı masanın toplantısı var, ‘Ben buradayım, bana bakın' diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı masaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanı ile arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz. Arkadaşlar 2023 hayali kuruyorlar. 2023’te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Şu anda bize hazırlanıp gelen bütçe diyor ki; ben 2023 yılında 115 milyar 250 milyon bütçe kullanacağım. Bu sadece büyükşehire ait bütçe. 115 milyarın 78 milyarı merkez idareden gelecek. Kötü yönetiliyordu ya oradan gelecek. Esas ilginç olan ne biliyor musunuz? 115 milyarda ilk sırada merkezi bütçe, ikinci sırada borçlanma. Üçüncü sırada 16 milyar özkaynak üreteceğim diyor. 2022 bütçesini sunarken 2023 borçlanma perspektifini yazarlarken 10 milyar yazmışlardı. Şimdi 20 milyar yazdılar. Bir yılda yüzde 100 hedefi şaşıran bir yönetim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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