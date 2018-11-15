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İBB Meclisi'nde gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

İETT Genel Kurulu'nun yapıldığı ve bütçesinin görüşüldüğü İBB Meclisi'nde, CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın sert eleştirileri nedeniyle gerginlik yaşandı - Yaşanan gerginlik üzerine, Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet oturuma ara verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İETT Genel Kurulu'nun yapıldığı ve bütçesinin görüşüldüğü sırada gerginlik yaşandı.

İBB'nin Saraçhane'deki meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP grubu adına söz alan Hakkı Sağlam, İETT konusunda görüşlerini dile getirirken, İDO'nun özelleştirilmesini eleştirdi.

Sağlam, "14 yıllık Kadir Topbaş'ın İstanbul'a yarattığı ciddi erozyon sorunu sonrası bunu toparlamaya çalışan zavallı Uysal, bu işin içinden çıkamaz. Bu kente, nasıl ihanet edildiğini Sayın Cumhurbaşkanımız size söyledi. O dönemin Başbakanı, şimdiki TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'Biz de bunu yaptık.' dedi. Kentin sokaklarında araç geçilmeyecek noktaya gelinmesi, bu kentin caddelerinde araçların seyredemeyecek olması, bu kentte yaşanamayacak hale gelinmesinin sebebi sizlersiniz. Bizi hiç dinlemediniz." diye konuştu.

Hakkı Sağlam, "İDO özelleştirilirken sizi uyardık. Kaça özelleştirildi? '2,5-3 milyar dolara satarız.' dedi ama 860 milyon dolara satıldı. Şimdi ne oldu? İç hatları kapattı. Yapmayın arkadaşlar, bunlar pahalı işler dedik. Satmayalım.' dedik." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler üzerine AK Partili Meclis üyeleri, Sağlam'a tepki gösterdi, Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet ise Sağlam'ı "Hakkı Bey, burada İETT'yi konuşuyoruz." diye uyardı.

Sağlam, "Burada toplu taşımayı konuşmayacak mıyız?" diyerek, Selamet'e tepki gösterdi. Ahmet Selamet, bunun üzerine "Arkadaşlar, burada İETT'yi konuşuyoruz. Lütfen mikrofonu kapatın." talimatı verdi. Sağlam da "Bunu sürekli yapıyorsunuz. Mikrofonu kapatamazsınız." dedi.

Tartışma üzerine Selamet, Hakkı Sağlam'ın güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine CHP'li Meclis üyeleri, sıralara vurarak Selamet'i protesto etti. Bir grup CHP'li Meclis üyesi de kürsünün yanına giderek, Sağlam'ın salondan çıkarılmasına engel oldu.

Gerginlik üzerine Ahmet Selamet, oturuma 10 dakika ara vermek zorunda kaldı. Ancak Meclis 10 dakikalık aranın ardından toplanmayınca, AK Partili İBB Meclisi Grup Sözcüsü Ömer Şahan, Meclis salonuna gelerek, verilen aranın 15 dakika daha uzatıldığını açıkladı.

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