İBB Meclisi'nde gerginlik

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İETT Genel Kurulu'nun yapıldığı ve bütçesinin görüşüldüğü sırada gerginlik yaşandı.

İBB'nin Saraçhane'deki meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP grubu adına söz alan Hakkı Sağlam, İETT konusunda görüşlerini dile getirirken, İDO'nun özelleştirilmesini eleştirdi.

Sağlam, "14 yıllık Kadir Topbaş'ın İstanbul'a yarattığı ciddi erozyon sorunu sonrası bunu toparlamaya çalışan zavallı Uysal, bu işin içinden çıkamaz. Bu kente, nasıl ihanet edildiğini Sayın Cumhurbaşkanımız size söyledi. O dönemin Başbakanı, şimdiki TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'Biz de bunu yaptık.' dedi. Kentin sokaklarında araç geçilmeyecek noktaya gelinmesi, bu kentin caddelerinde araçların seyredemeyecek olması, bu kentte yaşanamayacak hale gelinmesinin sebebi sizlersiniz. Bizi hiç dinlemediniz." diye konuştu.

Hakkı Sağlam, "İDO özelleştirilirken sizi uyardık. Kaça özelleştirildi? '2,5-3 milyar dolara satarız.' dedi ama 860 milyon dolara satıldı. Şimdi ne oldu? İç hatları kapattı. Yapmayın arkadaşlar, bunlar pahalı işler dedik. Satmayalım.' dedik." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler üzerine AK Partili Meclis üyeleri, Sağlam'a tepki gösterdi, Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet ise Sağlam'ı "Hakkı Bey, burada İETT'yi konuşuyoruz." diye uyardı.