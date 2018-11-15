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İBB Meclisi'nde İDO gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyük Belediyesi'nin (İBB) Ekim ayı olağan toplantısında görüşülen İETT bütçesinin sunumunun ardından söz alan CHP'li Meclis üyesi Hakkı Sağlam'ın İstanbul Deniz Otobüsleri'nin özelleştirilmesini eleştirmesi üzerine tartışma yaşandı.

İBB Meclisi'nde İDO gerilimi

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyük Belediyesi'nin (İBB) Ekim ayı olağan toplantısında görüşülen İETT bütçesinin sunumunun ardından söz alan CHP'li Meclis üyesi Hakkı Sağlam'ın İstanbul Deniz Otobüsleri'nin özelleştirilmesini eleştirmesi üzerine tartışma yaşandı.
CHP'li Hakkı Sağlam'ın İETT gündeminin haricinde söz aldığını belirten İBB Meclis'i 1. Başkanvekili Ahmet Selamet, kürsü mikrofonunun kapatılmasını istedi. Bunun üzerine sinirlenen Sağlam ve Selamet arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Bu sırada meclis sıralarına vuran bazı meclis üyeleri yaşananları protesto etti.
Gerilimin artması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi. Bu sırada bazı CHP'li meclis üyeleri Hakkı Sağlam'ı sakinleştirmeye çalıştı.

(FOTOĞRAF)

İBB Meclisi'nde İDO gerilimiİBB Meclisi'nde İDO gerilimi

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