İBB Meclisinde kabul edildi! 66 bin servis aracı toplu ulaşımda kullanılacak

İBB Mayıs ayı meclis toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.

İETT'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeleri öncesinde meclise teklif karar sunan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Kovid-19 salgını döneminde İstanbul trafiğinin vatandaşlar açısından çekilmez bir hal aldığını belirterek, vaka artışları sebebiyle de can kayıplarının yaşandığını söyledi.

İBB yönetiminin bugüne kadar ulaşımı ve toplu taşımayı rahatlatmak konusunda yetersiz bir performans gösterdiğini öne süren Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Her otobüs durağını "Fazilet Durağı" kabul eden bir anlayışa karşı artık inisiyatif alma vakti gelmiştir. Bu sebeple, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, İETT'nin ilave 250 adet yeni hattı ihdas ederek faaliyete geçirmesi, toplu ulaşımı rahatlatmak için salgın şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşme imzalanması, bu suretle İstanbul trafiğine bu servislerin geçici olarak entegre edilmesini ‘teklif karar’ olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını teklif ediyoruz."