İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil, Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur." dedi. İBB Meclisi aralık ayı toplantısında, Melen ve Kanal İstanbul projeleri tartışması yaşandı. AK Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Melen konusunda teşekkür etmesi gerektiğini söyledi. Melen'in Türkiye tarihinin en önemli projelerinden olduğunu ve dört aşamalı olarak planlandığını belirten Göksu, İstanbul'un her iki yakasına da buradan su verildiğini dile getirdi. Projede bugüne kadar yapılanlara değinen Göksu, şunları kaydetti: "İstanbul ocak ayından bugüne 965 milyon metreküp su kullanmış, bu suyun 312 milyon metreküpü Melen'den gelmiş. İstanbul günde ortalama 3 milyon metreküp su kullanıyor. Bunun da 1 milyon metreküpü Melen'den geliyor. Baraj imalatı ise son noktaya gelmiş ve inşaatta bir problem olmuş. Şimdi tadilat yapılıyor ve bu baraj yapıldığında barajın su tutma kapasitesi 1,7 milyar metreküp olacak. Zaten Melen'in kendi projesi 2022 yılında açılacak diye planlanmış. Bu plan çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor."

Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eksik ve hatalı bilgilendirme yaptığını ifade eden Göksu, CHP'nin de Türkiye'de yapılan bazı önemli projelere karşı çıktığını dile getirdi. Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatan Caddesi açılırken 'Uçak mı indireceksiniz?' demişler. Keban Barajı 'Kurbağalara göl olacak.' demişler. Birinci köprüye İnönü 'Yıkılır.' demiş. Bülent Ecevit 'Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık geçecek.' demiş. 2. ve 3. köprüye karşı çıkmış. Marmaray'a karşı, Avrasya Tüneli'ne, havaalanına karşı çıkmış. CHP'li birinin Kanal İstanbul'a da karşı çıkması normaldir. Bu millet CHP'nin karşı çıkmasına rağmen Keban'ı yapmış, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, 1. 2. ve 3. köprüyü yapmış. Kanal İstanbul'u da yapacaktır Allah'ın izniyle." - "Olumsuz yazmazsan seni görevden alırız" CHP'li İBB yönetiminin deprem çalıştayını Kanal İstanbul muhalefeti üzerine kurduğunu öne süren Göksu, "Çevre Daire Başkanlığının raporuna imza atmayan müdüre şunu söylüyorlar: 'Olumsuz yazmazsan seni görevden alırız.' Hani demokrasiniz? Nerede sizin demokrasiniz?" dedi.

İstanbul Boğazı'nın yıllık gemi geçiş kapasitesi 25 bin olmasına karşın ortalama 45 bin gemi geçtiğini belirten Göksu, bu rakamın 2050'lerde 78 binlere çıkacağını, bunun da kaldırılamayacağını öne sürdü. Projenin gündeme geldiği 2011 yılından itibaren bugüne kadar farklı disiplinlerden yüzlerce bilim insanının ve çeşitli kurumların çalışma yürüttüğünü bildiren Göksu, şunları kaydetti: "Sayın başkanın itiraz ettiği konular var. 'Kanal İstanbul depremi tetikleyecekmiş.' Çok komik gerçekten. Kanal İstanbul projesi yeryüzü kabuğu kırılarak yapılan bir proje değil. 20 farklı disiplinden 200 bilim insanı çalıştı. Sizin birçoğunuzun anlamakta bile zorlanacağı, flora uzmanı, omurgasızlar uzmanı, herpetolog, omitolog, memotolog, iç su bankı uzmanı, deniz biyologları, yani aklınıza gelen her alanla ilgili ve her habitatla ilgili uzmanlar çalışma yapmışlar. 57 farklı kurum paydaş olarak görüşlerini ortaya koymuş. 57 farklı kurumdan paydaş olarak analizler getirilmiş ve hepsi muhtemel riskler ve muhtemel riskler karşısında alınması gerek tedbirler nelerdir diye ortaya koymuştur. Ben CHP'li arkadaşlara ortaya çıkan 13 bin sayfalık raporu okumalarını tavsiye ederim. Bir başka şey de bu yapılırsa Terkos Gölü'ne tuzlu su gidecekmiş. Yahu siz ne zaman aşağıdan yukarıya sızıntı olduğunu gördünüz? Terkos ile Kanal İstanbul arasında kot farkı var."