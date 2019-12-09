HABER

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:54 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: - "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil, Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur" - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'u yapıyoruz.' diye dayatamaz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil, Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur." dedi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısında, Melen ve Kanal İstanbul projeleri tartışması yaşandı.

AK Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Melen konusunda teşekkür etmesi gerektiğini söyledi.

Melen'in Türkiye tarihinin en önemli projelerinden olduğunu ve dört aşamalı olarak planlandığını belirten Göksu, İstanbul'un her iki yakasına da buradan su verildiğini dile getirdi.

Projede bugüne kadar yapılanlara değinen Göksu, şunları kaydetti:

"İstanbul ocak ayından bugüne 965 milyon metreküp su kullanmış, bu suyun 312 milyon metreküpü Melen'den gelmiş. İstanbul günde ortalama 3 milyon metreküp su kullanıyor. Bunun da 1 milyon metreküpü Melen'den geliyor. Baraj imalatı ise son noktaya gelmiş ve inşaatta bir problem olmuş. Şimdi tadilat yapılıyor ve bu baraj yapıldığında barajın su tutma kapasitesi 1,7 milyar metreküp olacak. Zaten Melen'in kendi projesi 2022 yılında açılacak diye planlanmış. Bu plan çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor."

Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eksik ve hatalı bilgilendirme yaptığını ifade eden Göksu, CHP'nin de Türkiye'de yapılan bazı önemli projelere karşı çıktığını dile getirdi.

Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatan Caddesi açılırken 'Uçak mı indireceksiniz?' demişler. Keban Barajı 'Kurbağalara göl olacak.' demişler. Birinci köprüye İnönü 'Yıkılır.' demiş. Bülent Ecevit 'Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık geçecek.' demiş. 2. ve 3. köprüye karşı çıkmış. Marmaray'a karşı, Avrasya Tüneli'ne, havaalanına karşı çıkmış. CHP'li birinin Kanal İstanbul'a da karşı çıkması normaldir. Bu millet CHP'nin karşı çıkmasına rağmen Keban'ı yapmış, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, 1. 2. ve 3. köprüyü yapmış. Kanal İstanbul'u da yapacaktır Allah'ın izniyle."

- "Olumsuz yazmazsan seni görevden alırız"

CHP'li İBB yönetiminin deprem çalıştayını Kanal İstanbul muhalefeti üzerine kurduğunu öne süren Göksu, "Çevre Daire Başkanlığının raporuna imza atmayan müdüre şunu söylüyorlar: 'Olumsuz yazmazsan seni görevden alırız.' Hani demokrasiniz? Nerede sizin demokrasiniz?" dedi.

İstanbul Boğazı'nın yıllık gemi geçiş kapasitesi 25 bin olmasına karşın ortalama 45 bin gemi geçtiğini belirten Göksu, bu rakamın 2050'lerde 78 binlere çıkacağını, bunun da kaldırılamayacağını öne sürdü.

Projenin gündeme geldiği 2011 yılından itibaren bugüne kadar farklı disiplinlerden yüzlerce bilim insanının ve çeşitli kurumların çalışma yürüttüğünü bildiren Göksu, şunları kaydetti:

"Sayın başkanın itiraz ettiği konular var. 'Kanal İstanbul depremi tetikleyecekmiş.' Çok komik gerçekten. Kanal İstanbul projesi yeryüzü kabuğu kırılarak yapılan bir proje değil. 20 farklı disiplinden 200 bilim insanı çalıştı. Sizin birçoğunuzun anlamakta bile zorlanacağı, flora uzmanı, omurgasızlar uzmanı, herpetolog, omitolog, memotolog, iç su bankı uzmanı, deniz biyologları, yani aklınıza gelen her alanla ilgili ve her habitatla ilgili uzmanlar çalışma yapmışlar. 57 farklı kurum paydaş olarak görüşlerini ortaya koymuş. 57 farklı kurumdan paydaş olarak analizler getirilmiş ve hepsi muhtemel riskler ve muhtemel riskler karşısında alınması gerek tedbirler nelerdir diye ortaya koymuştur. Ben CHP'li arkadaşlara ortaya çıkan 13 bin sayfalık raporu okumalarını tavsiye ederim. Bir başka şey de bu yapılırsa Terkos Gölü'ne tuzlu su gidecekmiş. Yahu siz ne zaman aşağıdan yukarıya sızıntı olduğunu gördünüz? Terkos ile Kanal İstanbul arasında kot farkı var."

Kanal İstanbul ile ilgili diğer detayları da paylaşan Göksu, "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul’un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur." dedi.

- "Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yapılan bir ankete göre İstanbulluların yüzde 88'inin Kanal İstanbul hakkında fikrinin olmadığını söyledi.

Ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna açık çalıştay yaparak bilim insanlarını konuyu konuşmak üzere davet edeceklerini dile getiren İmamoğlu, şunları aktardı:

"Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'u yapıyoruz.' diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul'a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım."

İstanbul'un doğal güzellikleri, tarihi ve jeopolitik konumuyla eşsiz bin kent olduğunu ve çılgın projelere ihtiyaç duymadığını vurgulayan İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin nüfusu zaten yoğun olan İstanbul'a 1 milyon 150 bin yeni nüfus öngördüğünü hatırlattı.

- Komisyonlarda ele alınacak

Konuşmaların ardından CHP Grubu'nun Melen ve Kanal İstanbul'la ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerisi reddedilirken, AK Parti Grubu komisyon kurulmadan konuların mevcut Çevre ve Enerji Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonu tarafından araştırılmasını istedi. AK Parti'lilerin teklifi ise CHP'lilerin de destek vermesiyle oy birliğiyle kabul edildi.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Kayseri’deki kazada yaralananların kimlikleri belli olduKayseri’deki kazada yaralananların kimlikleri belli oldu
Şehit uzman çavuş dualarla karşılandıŞehit uzman çavuş dualarla karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul projesi AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 'artistlik' gerginliği

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

Son dakika: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.