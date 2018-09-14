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İBB Meclisi'nde Maltepelileri sevindiren karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Maltepe ilçenin Başıbüyük, Gülensu ve Gülsuyu mahallelerinin 1/1000'lik imar planları oy birliğiyle kabul edildi - İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "İBB Meclisimizde bugün Başıbüyük, Gülensu ve Gülsuyu 1/1000'lik imar planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Maltepe ilçesinin Başıbüyük, Gülensu ve Gülsuyu mahallelerinin 1/1000'lik imar planını kabul edildi.

Meclis toplantısında, Mart 2017'de 1/5000 ölçekli planları kabul edilen Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları görüşüldü.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen raporla, 40 yıldır Maltepe ilçesinin kanayan yarası olan ve vatandaşların deprem riski taşıyan sağlıksız binalarda oturmasına sebep olan 3 mahallenin imar sorunu çözüldü ve bölgede kentsel dönüşümün önü açıldı.

Karardan sonra yazılı bir açıklama yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Belediye Meclisi'ni bu önemli kararı dolayısıyla tebrik etti.

Uysal, "İBB Meclisimizde bugün Başıbüyük, Gülensu ve Gülsuyu 1/1000'lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olsun." dedi.

- Yerinde dönüşüm sağlanacak

Belediyeden edinilen bilgiye göre plan ve onay süreçleri tamamlandığında, Maltepe'nin 40 yıldır çözülemeyen sorunlarından biri olan ve E-5'ten yukarı doğru kötü bir görünüm arz eden gecekondulaşma ve deprem riski taşıyan binalar, kentsel dönüşüme tabi tutulacak.

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yerinde dönüşümle vatandaşlar, 40 yıllık sağlıksız yaşamdan kurtulacak ve bölge planlı hale gelecek. Her 3 mahallede de modern binaların yanı sıra okullar, parklar, sosyal donatı ve dini tesis alanları bulunacak.

Bir kısmı tapu tahsis belgeli çoğunluğu işgalli olan plansız, ruhsatsız binaların bulunduğu Başıbüyük Mahallesi'nin 1/5000 ölçekli imar planları Mart 2017’de onaylanmıştı.

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