İBB Meclisi'nde Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi tartışması

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Mecliste gruplar adına konuşmalar yapıldı.

“ŞAKA ZANNETTİM"

Ak Parti grubu adına Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuştu. Konuşmasında iptal edilerek “temel atmama töreni" yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi'ne değinen Göksu “Daha önce belirttim. Bu kenti yönetmek gerçekten bir ciddiyet ister gerçekten sorumluluk ister. Herhalde her birimiz zaman zaman tarihin sayfalarında zaman zaman yönetici hatıralarını okumuşuzdur. Ya da yönetim felsefesini okumuştur. Herhalde dünya tarihinde temel atmama töreni gibi bir tören yapıldığını görmemişsinizdir. Bu temel atmama törenini duyduğum zaman şaka zannettim. Şaka olmadığını görünce CHP adına üzüldüm. İstanbul gibi bir şehre başkan olan birisinin, hem de 'israfı yok edeceğim' diyen birisinin israfla yapmayacağı, iptal ettiği bir temel töreni yaparak kayıtlara geçeceği bir ciddiyetsizliği ortaya koyması CHP açısından da üzücü bir şeydir. Temel atmama töreni şunu gösteriyor: Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim bunu da PR'a dönüştürelim anlamına geliyor. Sayın Başkan her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi seviyor sizin iletişimcileriniz de her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi çok seviyor olabilir. Hele hele temel atmama gibi Türkiye'de bir ilk olan uygulamayı yaptığınızla övünmeniz doğru olabilir. Ama bilin ki, bazen ilk yapılan işler doğru olmaya bilir ve siz temel atmama törenine büyük bir iştahla halkı çağırdınız sonunda halk oraya gelmediği için o güzelim ağaçların yapraklarının alkışlarına sığındınız. Ve bakınız öylesine bir vahim olay var ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz çünkü 6 aydır temel atacağınız bir temel olmadı. Atacağınız bir temel olmadığı gibi bu konuda söyleyeceğiniz bu anlamada sözünüz de yoktur" ifadelerini kullandı.