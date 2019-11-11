İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı ilk toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Saraçhane'de gerçekleştirildi. İmamoğlu, toplantıda AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi’nin iptaline ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi. Projenin yerinin yanlış olduğu konusunda düşüncesinin devam ettiğini dile getiren İmamoğlu, şunları aktardı: "Ben Sayın Bakan Yardımcısının ve birkaç kişinin motivasyonunu çözebilmiş değilim. Eyüp halkının Kağıthane halkının bizi alkışlayacağını görüyorum. Orada 77 bin metrekarelik ağaçlık alan var. Yanlış bilginiz var. O yeşil alanın tümü heba olacaktı. İGDAŞ binası yıkılacaktı. Yeni İGDAŞ binası yapılacaktı. Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir."

Temel atmama töreniyle ilgili eleştirilere de değinen İmamoğlu, "Ben tören yapmadım. Ders olsun diye pano astım. Halkı davet etmedim. Sadece resmi arkadaşlarımla oradayım. Tümüyle yanlış projedir." ifadelerini kullandı. - "Bu kent ormanını kim imara açmak istiyor da siz durdurdunuz" Toplantıda konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi’nin iptali ve Kemerburgaz Kent Ormanı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili reklam panolarında "yalan ve iftiraların" yer aldığını öne sürerek şunları söyledi: "Siz kent ormanı ile ilgili biten bu çalışmayı elbette açma hakkına sahipsiniz. Bundan biz onur duyarız, çünkü biz yaptık. Fakat her şey alenen ortadayken 'imara değil halka açıyoruz' derseniz bir yalan ve iftira ile kampanyaya başlarsanız, başka yaptığınız bütün açılışların da ruhunu yok edersiniz. Açılış konuşmasında Sayın Başkan tepkileri de göz önüne alarak diyor ki; 'Yaptık demedik ki' ama ilanlarda diyorsunuz. 2018 yılında İBB’nin kendi kurumsalından buranın açıldığı duyurulmuş. Esas mesele açılışını yapmanız değil, halka yanlış bilgi vermeniz ve ceketin ilk düğmesini yanlış iliklemeniz. Soruyorum, ‘bu kent ormanını kim imara açmak istiyor da siz durdurdunuz?’ ‘İlanınızda acele ile açmamız lazım buraların imara açılmaması için’ diyorsunuz. Eğer bu konuda samimiyseniz, geçtiğimiz ay 295 bin metrekareyi yeşil alana aldık. Eğer samimiyseniz bunları yeniden görüşülmek üzere komisyona göndermezdiniz."