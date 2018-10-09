Daha önce gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda su fiyatında indirim yapıldığını hatırlatan Şahan, "Bunun dışında herhangi bir zam uygulanması yapılmadı. İstanbul'da su fiyatlarının mevcut durumunun son haliyle İSKİ'nin internet sitesinde düzenli bir şekilde tüm yurttaşlarımız takip edebilir. Su konusu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı indirimle gündeme geldi. Anladığım kadarıyla arkadaşlarımız da bunun üzerine önerge verdiler. Ankara'daki yüzde 17'lik indirimden sonra Ankara'da 10 metreküpe kadar su faturası 62,4 lira. İstanbul'da konutlarda kullandığımız suyun faturası ise 48,8 lira. Yani yüzde 22 daha ucuz." dedi.

İş yerlerinde kullanılan suyun yüzde 23 oranında daha ucuz olduğunu kaydeden Şahan, "Resmi daireler için bu rakam yüzde 47'ye kadar düşüyor. Yani İstanbul'da su daha uygun. İstanbul'un büyüklüğü, suyun buraya geliş serüveninin ne kadar uzun olduğu göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'daki su fiyatlarının gerçekten çok uygun olduğu ve herhangi bir zam yapılmadığı görülecektir. Bunun kayıtlara geçirilmesini istiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan CHP İBB Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise suya yapılan zam meselesinin Ömer Şahan'ın dile getirdiği gibi olmadığını savundu.

Her ay düzenli olarak enflasyon oranındaki zammın faturalara yansıtıldığını aktaran Balyalı, "İSKİ, İGDAŞ, BOTAŞ ve diğer kurumlar bir özel zam oranı açıklamasına gerek yok. Çünkü her ay düzenli olarak enflasyon oranında zam faturalara yansıtılıyor. İSKİ'nin internet sitesine girdiğimizde orada fiyatları aylık ve yıllık olarak görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balyalı, şunları kaydetti:

"Örnek vermek gerekirse, 10 metreküp kullanan vatandaşlarımız için 1 Ocak 2018 tarihinde suyun fiyatı 4,37 liraymış. Eylül ayına geldiğimizde bu rakam 4,88 liraya ulaşmış. 5 Ekim tarihi itibarıyla 5,16 liraya gelmiş. Kasım ayında muhtemelen enflasyonun artmasıyla bu rakam, 6 lira gelecek. Zaten burada çok ciddi olarak kendi içinde düzenli bir fiyat artışı var. Bu da düzenli bir aylık artışı ifade ediyor. İtiraz eden arkadaşlarımız 2016 yılı ile bugünkü su fiyatını karşılaştırabilirler. O yüzden durum, aslında meselenin nasıl gösterilmek istenmesiyle ilgilidir."