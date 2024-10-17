İBB Meclisindeki LGBT tartışması ortalığı karıştırdı! AK Parti'li ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi Şeyma Aktaa, İBB ve Beyoğlu Belediyesinde okul öncesi, ana sınıfı, kreşler ve kamplarda LGBT'li bireylerin çalıştırılmasına tepki gösterdi.

Küresel LGBT lobisinin ülkelere, toplumlara dayattığı ve artık çocuklara kadar ellerinin uzandığı bir sürecin yaşandığını vurgulayan Aktaa, küresel lobi sermayeleri tarafından LGBT aktivistleri, dernekleri ve çalışmalarının açık şekilde fonlandığını ve siyasi görüşü fark etmeksizin her anne-babanın bu tehlikeden dolayı tedirginlik yaşadığını söyledi.

Aktaa, "LGBT çalışmalarının Türkiye'deki siyasi koruyucusu ve uygulayıcısı CHP ve DEM belediyeleridir. Her LGBT dayatmasını, bireysel hak ve özgürlük olarak lanse etmeye çalışmaktadırlar. Oysaki işin özü, yaptığınız çalışmaların amacı tamamen toplumu dönüştürmeye dayanıyor. Burada yetişkin kişilerin özel hayatıyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Kişisel tercihleri hakkında konuşmuyoruz. Derdimiz, topluma kamu imkanlarıyla yaptığınız LGBT ve benzeri dayatmalar. Bunun karşısındayız. LGBT'nin örgütlü olarak yaptığı çalışmaları desteklemekten vazgeçmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anne-babaların çocuklarını bu tehlike karşısında korumalarının önemine vurgu yapan Aktaa, şöyle devam etti:

"Üzücü olan şu ki zaten çocuklarımız ve gençlerimizin dünyaları küresel bir saldırı altında. Biz onların zihinlerini güzelliklerle doldurmaya çabalayan anne-babalarız ama CHP, yerelde bu saldırıyı kamu kaynaklarını kullanarak devlet eliyle yapıyor. Elinde bulundurduğu belediye imkanlarıyla çocuklarımızın dünyalarına giriyor. Metrobüste, metroda dönen reklamlarla, yayınladığı kitaplarla, kreşlere koyduğu müfredatların içindeki yönlendirmelerle, çocuklarımızın karşısına koyduğu insanlarla, anlattıkları hikayelerle, satın aldıkları sosyal medya içerik üreticileriyle, en basiti okulda bir anketle..."

"ANNE-BABALAR LÜTFEN MAHU'YU ARAŞTIRIN"

Beyoğlu Belediyesinin işe aldığı ve durumun ortaya çıkmasından sonra istifa eden LGBT aktivisti Kerem Kitay'ın anaokullarından sorumlu olduğunu dile getiren Aktaa, bu kişinin aynı zamanda CHP'nin toplumsal cinsiyet eşitliği başkanlığını yaptığını söyledi.

Aktaa, "CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı göreve gelir gelmez AK Parti döneminde yapılmış 12 okul öncesi eğitim merkezinin başına LGBT'li Kerem Kitay'ı getirmiş. Şu anda İBB Çocuk Kampları sorumlusu Merve Oduk Özeren de LGBT aktivisti ve MAHU üyesi. Anne-babalar, lütfen MAHU'yu araştırın. Okul öncesinden bahsediyoruz. Bir çocuğun anne kucağından çıkıp sosyalleştiği ilk yer. Burada mevzu 4-6 yaşta belediye kreşlerine gönderilen evlatlarımız ve ardından İBB kamplarına gönderilen 18 yaş altı çocuklarımız. Siz yanlarında yokken yanlarında LGBT ve MAHU var." diye konuştu.

Beyoğlu'nda okul öncesi eğitim için Milli Eğitim Bakanlığından ayrı bir müfredat hazırlandığını, bu konuda gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini söyleyen Aktaa, CHP'li belediyelerin LGBT ile ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin şunları ifade etti:

"Birinci sırada CHP'li Kadıköy Belediyesinin Kent Konseyi'nde 'LGBT'li çocuklar vardır.' diyerek yapılan rezil etkinlik var. 2019 seçimlerinde CHP İstanbul'da iktidar olduktan kısa süre sonra yazılı ve görsel medya kanallarını kullanarak LGBT propagandası yapmaya başladı. Metrolarda dönen reklamlarda LGBT karşımıza çıktı. İstanbul Kitapçısı'nda küresel destekli gökkuşağı projesi dergisi satışa çıktı. İstanbul Kitapçısı'nda çocuklara yönelik sakıncalı içerikler satışa sunuldu. 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli Fransızcadan çevrilmiş bu kitap serisi pedofili ve sapkınlık temalı hikayeler, çizimler barındırıyordu. Yapılan şikayetler neticesinde Bakanlık Kurulu'na giren kitap, muzır neşriyat olarak ilan edildi ve satışı yasaklandı."

Sarıyer Belediyesinin paydaşı olduğu proje kapsamında okullarda LGBT içerikli anketler yapılarak, küçük yaştaki çocukların LGBT fikrine maruz bırakıldığını dile getiren Aktaa, "Veliler tesadüf eseri soruları görüp Milli Eğitim'e şikayette bulunmuştu. İBB'nin ücretsiz dağıttığı derginin kapak fotoğrafı ve içerikleriyle LGBT propagandası yaptığını yine burada soru önergeleriyle sorgulamıştık. Ayrıca Feshane açılışındaki serginin satanist, pedofili ve eşcinsellik temalı öğelerle dolu olması insanların tepkisine, eylemlerine sebep olmuştu. İnsan düşünüyor, her LGBT dayatması sonrası vatandaşlar tepki gösteriyor, bu tepkiler gelince resim kaldırılıyor, pozisyon değiştiriliyor ama hiç vazgeçilmiyor." dedi.

"DEMOKRASİ VAR AMA BİR YERE KADAR"

Aktaa'nın konuşması sırasında birkaç kez sözünü kesen Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Kastını aşan ifadeler var. Tabii ki demokrasi var ama bir yere kadar." ifadesini kullandı.

AK Parti'li üyelerin bulunduğu sıralardan Aslan'a, oturumu adaletli şekilde yönetmeyip konuşmayı böldüğü gerekçesiyle tepki gösterildi.

Aktaa'nın ardından söz alan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediyelerinde "Kreşler Koordinatörü" diye bir makam olmadığını belirterek, kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Güney, "Belediyelerin işe alım süreçleri vardır. Bu kişilerin güvenlik soruşturmalarına ilişkin ilgili makama yazı yazar, yazının cevabı geldikten sonra uygunsa işe alımını yapar. Birinin özel hayatı, cinsel hayatı, farklı özellikleri bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan Valilikten ya da ilgili kurumdan gelen işe alım belgesidir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Aktaa'nın konuşmasından neden rahatsızlık duyulduğunu anlamadığını belirterek, "LGBT'li bireylerin okul öncesi ya da kreşlerde görev almasını doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bunu açıklıkla ifade edin. Arkadaşımızın konuşmasının temelinde bu var. Toplumun hassasiyetini sizinle paylaştı. Bu konuda Mecliste bir homurdanma duyuyoruz. Niye rahatsız olunuyor? 'LGBT'li bireylerin böyle kurumlarda çalışmasında bir sakınca yok.' diyorsanız, biz buna karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz LGBT'nin global bir operasyon olduğu, dünyayı cinsiyetsizleştirmeyle ilgili bir operasyon olduğu düşüncesine sahibiz. Bunun ülkemize belediyeler üzerinden dayatılmasına da karşıyız." dedi.

"O KİŞİ İBB ÇALIŞANI DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise Aktaa'nın CHP ile ilgili sözlerinin doğru olmadığını söyleyerek, "Bu kadar yalan ve iftiradan herkes rahatsız olur. O kişi İBB çalışanı değil. Dediniz ki 'LGBT'li bireylere çocuklarınızı nasıl emanet ediyorsunuz?' Siz kimin LGBT'li olduğunu, kimin cinsel tercihinin ne olduğunu nasıl anlıyorsunuz, merak ettim. Bunun nasıl bir testi var?" ifadesini kullandı.

Meclisteki sözlü tartışma büyüyünce AK Parti'li ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik üzerine Meclis 1. Başkanvekili Aslan oturuma ara verdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır