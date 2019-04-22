İBB MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI YAPILDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhur İttifakı'nın 180, Millet İttifakı'nın ise 132 meclis üyesi katıldı. Meclisin ilk toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti. Mecliste yapılan oylamada AK Parti'nin aday gösterdiği Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birinci başkan vekili seçildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane hizmet binasında yapılan ilk meclis toplantısına 311 meclis üyesi ile tokalaştı. Oturum İmamoğlu'nun meclis makamına geçmesi ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. "80 BİNİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞANIN ALIN TERİNE SAYGI GÖSTERECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

Meclisin açılış konuşmasını İmamoğlu yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un 39 belediye başkanı ile ortak hareket edeceklerini söyleyerek, “Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler Başkan Aksoy’dan işten çıkartılan 284 işçi için açıklama Eğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklaması

"AK PARTİ GRUBU OLARAK BU ŞEHRİN TARİHİNE, KÜLTÜRÜNE, İNSANINA İYİLİKTE MOTOR, KÖTÜLÜKTE FREN OLACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti grubu adına Tevfik Göksu, CHP Grubu adına da Doğan Subaşı birer konuşma yaptı. İlk sözü alan AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul halkının bize verdiği emanetin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda AK Parti grubu olarak bu şehrin tarihine, kültürüne, insanına iyilikte motor, kötülükte ise fren olacağız. Sayın başkanın çok incitici bir dil kullandığını ifade etmek isterim. İstanbul'da kaosa terk ettiğini, insanların mutsuz olduğunu ifade etti. Oysa 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişinde itibaren İstanbul'un hangi süreçlerden geçtiğini ve hangi zirvelere çıktığını, tarih, sokak, ağaç ve bu sokaktaki her bir canlı buna şahitlik eder. 25 yılımızda utanan değiliz. 25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hareketiz" diye konuştu.

Ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da konuşmasında, terör saldırılarını kınyarak sözlerine başladı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Subaşı AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Subaşı'nın konuşması sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Gerginlik İBB Başkanı İmamoğlu'nun araya girmesi ile son buldu.