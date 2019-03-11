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İBB MECLİSİ'NİN SON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi'nin 2014-2019 hizmet dönemi plaket töreniyle son buldu.  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıl devam eden çalışmalarının son toplantısı Saraçhane'de bulunan toplantı salonunda gerçkeleşti.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi'nin 2014-2019 hizmet dönemi plaket töreniyle son buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıl devam eden çalışmalarının son toplantısı Saraçhane'de bulunan toplantı salonunda gerçkeleşti.
Düzenlenen plaket törenine ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal bir konuşma yaptı. Uysal "Bir dönenin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Bu dönemi bir şekilde taçlandıralım diye plaketler hazırladık sizlere, bu çalışma dönemi içerisinde hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇALIŞMA DÖNEMİMİZİN BAŞARILI GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Uysal plaket töreninin ardından DHA'ya konuştu. Uysal "Bugün 5 yıllık meclis çalışmasının son toplantısı, belediye meclisi olarak bugün toplantımızı yaptık. Bu 5 yıllık dönemin, 3 buçuk yılını ben de meclis üyesi olarak tamamladım. Geriye kalan 1 buçuk yılını meclis üyelerinin seçimi ile belediye başkanı olarak tamamladım. Bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyemizde olağanüstü dönemler yaşadık. 15 Temmuzun bire bir hissedildiği kuruluşlardan birisi oldu. Dolayısıyla zor bir dönem oldu. Ama bu dönem tamamlandı. Arkadaşlarımıza teşekkür plaketleri hazırladık. En azından 5 yıllık dönem içerisinden İstanbul'un hizmetinde bulundular. Bu şehre hizmet ettiler. Vatandaşlarımıza karşı seçilip buraya geldikleri için görevlerini yaptılar. O manada bir hatıra olarak kalsın diye kendilerine plaketler hazırladık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu çalışma dönemimizin başarılı geçtiğini düşünüyorum. Ben yeni gelecek arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan görüntü
-Plaket verilişi
-Mevlüt uysal röp
-Mevlüt Uysal Teşekkür konuşması
-Genel ve Detaylar

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