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İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden yapılan açıklamada, "Bugün İBB Medya AŞ çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranarak 'iş akdiniz feshedildi' denilerek, işlerine son verilmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meyda AŞ çalışanı çocuğu gazeteci 50 kişinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

UMED Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranıp "iş akdiniz feshedildi" denilerek işlerine son verilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı UMED olarak demokratik tüm hakların kullanılacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"BASİT BİR İŞTEN ÇIKARTMA DEĞİL, KİTLESEL ZULMETMEKTİR"

"Sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız. Bodrum'dan talimat vererek İstanbul'daki emekçilerin haklarını çalanlar hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bilinmesini isteriz ki derneğimizin yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok meslektaşımıza yapılan sadece basit bir işten çıkartma değil, kitlesel zulmetmektir. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz." (AA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bankamatik memurlarıdır onlar.
evet.. bedava yatıp yemeye alışmışlar demek ki. ne iş yapıyormuş 50 gazeteci orada.? ben söyleyeyim. bankamatik memurluğu yapıyordu, iktidarın borazanlığını yapıyordu... HEPSİ EŞRAFTANDI.. ARTIK IBB ARPALIK DEĞİL....
Belediye başkanlarının görevleri elinden alnın bir ülkede 50 kişiyi işten çıkarmaların NORMAL..
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