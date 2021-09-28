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İBB'nin 1000 yeni taksi kararının iptali için mahkemeye başvurdular

28.09.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nca mahkemeye başvuruda bulunuldu.

İBB'nin 1000 yeni taksi kararının iptali için mahkemeye başvurdular

UKOME'de alınan 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararıyla ilgili olarak İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına açılacak dava ile ilgili Avukat Hülya Sürgülüoğlu açıklamalarda bulundu.

Sürgülüoğlu açıklamasında, "Uzun zamandır basının da gündeminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin yakın bir zamanda almış olduğu minibüs hatlarının, 750 adet minibüs plakasının taksi plakasına dönüşümüne ilişkin kararların iptali talebiyle davamızı açmış olduğumuzu söylemek istiyoruz. İdare mahkemesindeki ilk amacımız davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması. Burada hem temsil ettiğimiz taksi esnafının hem de diğer tarafı olan minibüs esnafının mağdur olmaması için bu davayı açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir başvuru tarihi belirledi. Oldukça kısa bir süre sonra bu başvuru tarihi sona erecek. Burada amaç başvuru tarihinden sonra çünkü bir kura usulü bu taksi dönüşümleri yapılacak. Plakalar taksiye dönüştürülecek. Bizim amacımız yargılamanın hızlı bir şekilde sonuçlanması ve bunun takibini yapmak. Dava dilekçemizde de açıkça belirttiğimiz üzere buradaki her şeyin hukuka aykırı, açıkça hukuka aykırı. Bunun düzeltilmesi için de takipçisi olacağız" dedi.

"DÖNÜŞÜM KARARI KANUNLARA, HUKUKA, YÖNETMELİĞE KESİNLİKLE AYKIRI"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME'de alınan karara esnaf odası olarak ret oyu kullandıklarını belirtti. Aksu , "Türkiye'de 81 ilde toplu taşımanın kesinlikle taksiye dönüşümüyle alakalı hiçbir karar yoktur. UKOME'nin aldığı, minibüsün taksiye dönüşüm kararı, kanunlara, hukuka, yönetmeliğe kesinlikle aykırıdır. Bugün bu kararın iptali için ve yürütmenin durdurulması için, dava açtık. Davayı takip ediyoruz" diye konuştu.

"HİÇ BİR ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR GİRİŞİM"

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise " İstanbul'da yapılmak istenen bu dönüşüm ülkemizde hiçbir örneği olmayan bir girişimdir, hukuk dışı bir girişimdir. Burada hem minibüsçü esnafının mağdur olmaması hem de taksici esnafımızın mağdur olmaması açısından yargımızın bu konuda adalete uygun ve hızlı bir karar vermesini umuyoruz. Çünkü ileride telafisi çok zor" ifadelerini kullandı.

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İstanbul
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