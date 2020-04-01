İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerini kullandı.

85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelimiz Covid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB’de ise 26’dır. Personellerimizin tedavisi sürmektedir. Acil şifalar dileriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 1, 2020

Ongun, test sonucu pozitif çıkan çalışanlarının tedavisinin sürdüğünü aktararak, tedavileri devam eden personele şifa diledi.



