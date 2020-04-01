HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 20:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 90 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerini kullandı.

Ongun, test sonucu pozitif çıkan çalışanlarının tedavisinin sürdüğünü aktararak, tedavileri devam eden personele şifa diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
İBB koronavirüs ibb personeli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Diğer Haberler
Sosyal medyadan tavrı çok eleştirilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi

TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi

Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

Bir ilimizden iyi haber! İyileşen ilk hasta alkışlarla taburcu edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.