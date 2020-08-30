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İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçlandı. 606 bin 317 kişinin katıldığı ankette vatandaşların yüzde 64,2'si Kanal İstanbul'a karşı çıkarken, yüzde 34,1'i destek verdi. Yüzde 1,7 ise 'fark etmez' dedi. İşte dikkat çeken anketten çıkan çarpıcı sonuçlar

İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların Kanal İstanbul’a bakışını değerlendirebilmek için "Kanal İstanbul Anketi" düzenledi. İBB'nin web sitesi üzerinden cevaplanan ankette, Kanal İstanbul’la ilgili altı soru soruldu. Ankete 606 bin 317 kişi katılırken, sorulara toplam 4 milyon 355 bin 88 defa tıklandı.

YÜZDE 64,2 DESTEKLEMİYOR

Ankete katılanların, "yüzde 64,2’si Kanal İstanbul’u desteklemiyorum" derken, "yüzde 34,1’i destekliyorum, yüzde 1,7’si ise fark etmez" seçeneğini işaretledi.Ankete katılanların, ‘yüzde 63,2’si faydalı olmayacağını; yüzde 67,1’i İstanbul’un acil sorunlarından biri olmadığını’ belirtti. ‘Yüzde 18,9 deprem, yüzde 19 susuzluk riskini artıracağını; yüzde 15,2 Boğazlar Antlaşması’nı ihlal edeceğini’ ifade ederken, ‘yüzde 13,6 olumsuz etkisi olmayacağını düşündüğünü’ söyledi.

YÜZDE 39 YAPI STOKUNUN YENİLENMESİ TARAFTARI

Kanal İstanbul’a harcanacak 100 milyar ile ‘İstanbul’un depreme dayanıksız yapı stokunun yenilenmesini isteyenler, yüzde 39; İstanbul’un başka sorunlarına öncelik verilmeli diyenler, yüzde 22,7 olurken, yüzde 33,6, kanalın gerekli olduğunu’ kaydetti.

Kanal İstanbul’a, ‘yüzde 26,9 arsa spekülatörlerinin; yüzde 17 yabancı finans çevrelerinin; yüzde 14,1 ihale alacak şirketlerin, yüzde 4,3 plaza projesi yükselecek olanların, yüzde 35 ise İstanbul halkının ihtiyacı olacağını’ söyledi.

İŞTE ANKETTE YER ALAN SORU VE CEVAPLAR

1- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

606 bin 291 kişi cevapladı; ‘yüzde 36,8 evet, yüzde 63,2 hayır’ dedi.

2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

Toplam cevap sayısı 1 milyon 474 bin 936 oldu. ‘Deprem riskini artırması yüzde 18,9; susuzluk riskini artırması yüzde 19; Boğazlar Antlaşmasının ihlal edilmesi yüzde 15,2; tarihi yapının bozulması yüzde 17,4; trafikte dayanılmaz artış yüzde 13,6; olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum yüzde 15,3’ olarak işaretlendi.

3- Sizce Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

578 bin 144 cevabın, ‘yüzde 32,9’si evet, yüzde 67,1’i hayır’ oldu.

4- Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Bu soruyu 571 bin 920 kişi cevapladı. ‘Yüzde 22,7’si İstanbul’un başka sorunlarına öncelik verilmeli; yüzde 39’u İstanbul’un depreme dayanıksız yapı stoku sorunu çözülmeli; yüzde 4,7’si İstanbul’un okul sorunu çözülmeli; yüzde 33,6’sı ise Kanal İstanbul gereklidir yapılmalı’ dedi.

5- Sizce Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?

Cevap veren 563 bin 625 kişinin,‘yüzde 26,9’u, Kanal güzergâhından arazi kapatmış arsa spekülatörlerinin; yüzde 14,1’i, bu işten ihale alacak şirketlerin; yüzde 4,3’ü, plaza, gökdelen ve konut projesi yükselecek olanların; yüzde 17’si yüksek faizle Türkiye’ye borç veren yabancı finans çevreleri ve yerli ortaklarının; yüzde 35’i, İstanbul halkının’ şıklarını işaretledi.

6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?

560 bin 172 kişinin, ‘yüzde 64,2’si desteklemiyorum derken, destekliyorum yüzde 34,1; benim için fark etmez yüzde 1,7’ oldu.

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