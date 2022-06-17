İBB’nin Kent Lokantası açıldı! 29 TL’lik ilk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı…

İstanbul’da ilk Kent Lokantası hizmete girdi. 4 çeşit yemeğin olduğu menü 29 TL’ye satılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düşük gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik açtığı "Kent Lokantası"nın birincisi Fatih'te hizmete girdi.

Çapa'daki lokantanın açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenciler ile bir araya gelerek yemek servisi yaptı.

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kent Lokantası'nda 4 çeşit sağlıklı ve hijyenik yemeğin 29 liraya servis edileceğini söyledi.

Yemeklerin İBB Sosyal Tesisleri'nde tüm hijyen kurallarına uyularak sağlıklı üretildiğini anlatan İmamoğlu, "Burada temel amacımız, gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayisi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz." dedi.

Lokantaların ikincisini Bağcılar'da açmaya hazırladıklarını ifade eden İmamoğlu, diğer noktalarla ilgili arayışların da süreceğini bildirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bir basın mensubunun belediyenin lokanta açmasıyla ilgili yapılan eleştirilere yönelik sorusuna şöyle cevap verdi:

"Neticede burayı tercih edecek olan insanlar, bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim: Yarınlarda, henüz açıklamadık ama bazı iyi kalpli insanlarımızın, burada bazı öğrencilerimize destek sağlayıcı imkanlarını da düşünüyoruz. Yani belki de burada gelip yemeğini yiyecek. Gençlerimize haberi olmadan, o gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. Bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz, insanlarımıza güvenelim. Ben, lokantacılık yaptım. Ayıptır söylemesi, 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır, böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır."

"İBB'NİN KULLANILAN BİR YERLERİ VARSA GERİ ALACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "Vakıfların kullanımındaki alanlar dönüşmeye devam edecek mi? Burası aynı zamanda daha önce bir vakfın da kullanımındaydı. Siz, aynı zamanda göreve gelirken söz de vermiştiniz." şeklindeki sorusunu cevaplayan İmamoğlu, kamu yararına olan bütün işlere talip olduklarını söyledi.

İmamoğlu, İBB'nin 16 milyonun sahibi olduğu bir belediye olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün siyasi parti adına ya da iktidar adına en derin mesajları vermekten geri durmayan vakıflar var. Onlar faaliyetlerini gitsinler kendi imkanlarıyla yapsınlar ama burası İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet noktası, 16 milyon insana ait. Bu bağlamda, yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla ne yazık ki bazen toplumu bölen, bu tür kurumlara dönük, eğer İBB'nin kullanılan bir yerleri varsa geri alacağız. Almak için mücadele edeceğiz. Oraları dönüştüreceğiz. Bunun adı yurttur, bizim yurdumuz olsun. Bunun adı lokantadır, bizim lokantamız az. Bunun adı başka bir şeydir, bizim olsun. Biz kimiz? 16 milyon İstanbullu. Onun adına bu kavramları üretiyoruz hem de beraber üretiyoruz. Bizim insanımızla üretiyoruz. Bizim insanlarımıza sunuyoruz."

AA

