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İBB'nin Saraçhane'deki binasında hareketlilik! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı. İmamoğlu ile görüşmek istediğini söylene 27 yaşındaki İbrahim A., elinde jiletle binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi. Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İmamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi Saraçhane İBB binası

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
çok zorlarına gitti imamoğlunun o koltuğa oturması.
Gebermesi dileğiyle inşallah bide jiletçi çıktı başımıza
adalet adalet
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