İBB’nin Taksim Meydanı tasarım yarışması sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim ve çevresi için düzenlediği tasarım yarışması sonuçlandı.
142 proje arasında kazananlar Şerif Süveydan’ın liderliğindeki 15 no’lu proje, Bünyamin Derman’ın liderliğindeki 16 no’lu proje ve Kutlu İnanç Bal’ın liderliğindeki 19 no’lu proje olarak açıklandı. Kazanan projeler, halkın oylamasına sunulacak.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
“İstanbul ve Taksim sevdalılarına duyurmaktan mutluluk duyarım: İBB Taksim Meydanı yarışması tamamlandı. Kazanan ilk 3 projeyi halk oyuna sunacağız, uygulamaya birlikte karar vereceğiz. Taksim‘i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız.”