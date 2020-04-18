HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB’nin yardım dağıtımına vatandaştan tepki: CHP’lilere dağıtıyorsunuz

İBB’nin yardım dağıtımına vatandaştan tepki: CHP’lilere dağıtıyorsunuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, İBB çalışanlarına, "Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bağış toplanan yardım kolilerin fiyatları ile gündeme gelen ve büyük tepki çeken İBB’nin yardım çalışmaları bu kez de "Yardımlar CHP’lilere veriliyor" konusu ile gündeme geldi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İBB ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi.

"YARDIM VERDİĞİNİZ EVİN KAPISINDA İKİ TANE ARABA VAR"

Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek, "Ben Yeniköy Mahalle başkanıyım. Mahallede neden bir kişiye yardım götürüyorsunuz. CHP’li olduğu için mi geri kalanlar Ak Partili olduğu için mi götürüyorsunuz. Verdiğiniz bir kişi CHP’lidir. Hepinizi çekiyorum. Sizin yaptığınız terbiyesizliktir. Bu sokakta 278 hane var. Nasıl bir kişiye verilir? Ben hepinizi şikayet edeceğim. Sadece size oy verenlere veriyorsunuz. İmamoğlu adaleti bu işte. Yardım verdiğiniz evin kapısında iki tane araba var" diyerek sert tepki gösterdi. Tepkinin ardından İBB çalışanlarının İBB hizmet aracına binerek hızla uzaklaştığı görüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Nakille hayata tutunduğu hastanede koronavirüse yenildiNakille hayata tutunduğu hastanede koronavirüse yenildi
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'
Anahtar Kelimeler:
İBB yardım

En Çok Okunan Haberler

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yayında!

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yayında!

İmamoğlu’na tehdit maili soruşturmasında iddianame kabul edildi

İmamoğlu’na tehdit maili soruşturmasında flaş gelişme

Fransa’da fişi çekilmek istenen hasta ambulans uçakla Konya’ya getirildi

Fransa’da fişi çekilmek istenen hasta ambulans uçakla Konya’ya getirildi

Nakille hayata tutunduğu hastanede koronavirüse yenildi

Nakille hayata tutunduğu hastanede koronavirüse yenildi

Celp ve terhisler neden ertelendi? MSB'den açıklama

Celp ve terhisler neden ertelendi? MSB'den açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.