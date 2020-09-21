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  4. İBB'nin yüzde 33'lük Halk Ekmek zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi

İBB'nin yüzde 33'lük Halk Ekmek zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33'lük zam kararını açıklamış ve 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı 1 TL'ye çıkmıştı. Tepkilerin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ongun, 32 ayda yapılan zamları hatırlatarak "Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu" mesajını paylaştı.

İBB'nin yüzde 33'lük Halk Ekmek zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:

32 ayda yapılan bu zamlar sonucu

Un %85
Elektrik %133
Doğalgaz %91
İşçilik %50
Dağıtım %50

Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.


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