İBB'nin yüzde 33'lük Halk Ekmek zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:
32 ayda yapılan bu zamlar sonucu
Un %85
Elektrik %133
Doğalgaz %91
İşçilik %50
Dağıtım %50
Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
32 ayda yapılan bu zamlar sonucu— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 21, 2020
????Un %85
????Elektrik %133
????Doğalgaz %91
????İşçilik %50
????Dağıtım %50
Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.