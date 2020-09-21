İBB'nin yüzde 33'lük Halk Ekmek zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:

32 ayda yapılan bu zamlar sonucu

Un %85

Elektrik %133

Doğalgaz %91

İşçilik %50

Dağıtım %50

Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

32 ayda yapılan bu zamlar sonucu



????Un %85

????Elektrik %133

????Doğalgaz %91

????İşçilik %50

????Dağıtım %50



Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 21, 2020



