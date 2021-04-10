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İBB nisan ayı meclis toplantıları ertelendi

10.04.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin pazartesi günü başlayacak nisan ayı olağan toplantısının Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

İBB nisan ayı meclis toplantıları ertelendi

Meclis Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde ve İstanbul'da Kovid-19 salgınının seyrinde gelinen noktada, vaka sayılarındaki artışlar ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayıları göz önüne alındığında, hastalığın bulaş riskini artırabileceği, fert ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek, 12 Nisan Pazartesi günü yapılması ilan edilen nisan ayı olağan İBB Meclis toplantıları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başvurusu ve İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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