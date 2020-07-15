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İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri için anma töreni düzenlendi.

İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Panosu'nda gerçekleştirilen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB meclis üyeleri katıldı.

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Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-Kerim ve dualar okunmasının ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün burada hem tam bu noktalarda hayatını kaybeden büyükşehir belediyemizin içinde kadrosunda olan her vatandaşımızı rahmetle minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. Tabi aynı zamanda sadece burada değil Türkiye'nin farklı noktalarında o ihanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümünde olan insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

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Tören sonunda 15 Temmuz Şehitler Panosu'nun önüne karanfiller bırakıldı.

DHA

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