HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB önünde atlar için 41 gün önce başlatılan "Yaşam Nöbeti" sona erdi

İBB önünde atlar için 41 gün önce başlatılan "Yaşam Nöbeti" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

ADALAR'da, 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından, 19 Aralık Perşembe günü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'nin Saraçhane'deki binası önünde başlatılan "Yaşam Nöbeti", atların İBB tarafından satın alınarak, kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde tutulması kararı üzerine sona erdirildi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-ADALAR'da, 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından, 19 Aralık Perşembe günü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'nin Saraçhane'deki binası önünde başlatılan "Yaşam Nöbeti", atların İBB tarafından satın alınarak, kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde tutulması kararı üzerine sona erdirildi.
Eylemin 41'inci gününde İBB önünde son kez toplanan hayvanseverler, basın açıklamasıyla eylemin sona erdirildiğini duyurdular.
Grup adına Derya Yener'in okuduğu açıklamada, "41 gün süren mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz: Adalar'daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor. Fayton zulmü altında yıllardır sömürülerek çalıştırılan bin 300'e yakın atın yaşatılması, kamu kurumları tarafından finanse edilecek bakım ve yaşam ortamlarına ulaştırılması, yaşam şartlarının bizlerin de içinde yer alacağı hayvan hakları kurumları tarafından denetlenmesi ve yaşamlarının sonuna kadar sömürülmeden yaşayabilmeleri artık öncelikli gündemimiz haline gelmiştir. Bu nedenlerle: İBB önündeki çadırlarda başlattığımız “Yaşam Nöbetiöni 41. gününde İBB ve Valilik'le yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle bitirdiğimizi duyuruyoruz" denildi.
Hayvanseverlerden Fundagül Özdem, "Yaşam Nöbeti" boyunca kullandıkları çadır, battaniye ve uyku tulumu gibi malzemeleri toplayarak, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Elazığ'a göndereceklerini belirtti.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önündeki 'Yaşam Nöbeti' sona erdi

İBB'nin kararı sonrası eylemlerine son verdiler

Bursa'da 'şap' krizi! Çiftlik karantina altına alındı!

Çiftlik karantina altına alındı!

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması!

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verilecektir

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.