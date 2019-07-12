HABER

İBB önünde fayton protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu'na üye bir grup, Adalar'daki faytonların kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.  Ellerinde "Yaşam en temel haktır" pankartlarıyla belediye önüne gelen grup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 23 Haziran'daki seçimden önce atlı faytonların kaldırılacağı konusunda verdiği sözü yerine getirme çağrısında bulundu.

İBB önünde fayton protestosu

İstanbul DHA - Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu'na üye bir grup, Adalar'daki faytonların kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.
Ellerinde "Yaşam en temel haktır" pankartlarıyla belediye önüne gelen grup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 23 Haziran'daki seçimden önce atlı faytonların kaldırılacağı konusunda verdiği sözü yerine getirme çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada konunun yaşamsal olduğu ve biran önce adım atılması gerektiği ifade edildi. Faytonların daha iyi şartlarda sürdürülmesi önerisini kabul etmediklerini belirten grup adına yapılan açıklamada, "Faytonlar, atlar için kölelik demektir. Atların özgürlüğü için bu uygulama tümüyle son bulmalı ve atlar ömürleri boyunca kullanılmadan yaşamaları için güvence altına alınmalıdır. Talebimiz, atların hayatları boyunca kullanılmadan yaşayacağı alanların tesis edilmesidir" denildi.

(FOTOĞRAF)

İBB önünde fayton protestosu

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Alanya’da bayat ekmekler sokak hayvanlarına yem oluyorAlanya’da bayat ekmekler sokak hayvanlarına yem oluyor
Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.