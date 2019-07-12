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İBB önünde "fayton" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İBB önünde "fayton" protestosu

İSTANBUL (AA) - Adalar’da atlı fayton kullanılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto edildi.

Saraçhane'deki İBB önünde toplanan bir grup, "Faytona binme" ve "Atların çığlıklarını duy artık" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan İlker İnmaz, Adalar’da atlı faytonların kullanılmasına son verilmesini istediklerini belirtti.

Faytonların, atların ömrünü kısalttığını söyleyen İnmaz, "Adalar’da, Türkiye’nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atlı faytonların kaldırılmasını istiyoruz. Normal olarak ortalama ömrü 20 yıl olan atlar, fayton zulmü yüzünden 2 yıl içinde yaşamını kaybediyor. Bu durum asla sürdürebilir değildir." dedi.

İnmaz, faytonların kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyası döneminde Adalar’da atlı faytonların kaldırılıp, elektrikli fayton uygulamasına geçileceği sözünü verdi. Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için bu açıklamayı yapma gereği duyduk." şeklinde konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalar fayton İBB protesto

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