İBB önünde fayton protestosu

İstanbul DHA - Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu'na üye bir grup, Adalar'daki faytonların kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı. Ellerinde "Yaşam en temel haktır" pankartlarıyla belediye önüne gelen grup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 23 Haziran'daki seçimden önce atlı faytonların kaldırılacağı konusunda verdiği sözü yerine getirme çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada konunun yaşamsal olduğu ve biran önce adım atılması gerektiği ifade edildi. Faytonların daha iyi şartlarda sürdürülmesi önerisini kabul etmediklerini belirten grup adına yapılan açıklamada, "Faytonlar, atlar için kölelik demektir. Atların özgürlüğü için bu uygulama tümüyle son bulmalı ve atlar ömürleri boyunca kullanılmadan yaşamaları için güvence altına alınmalıdır. Talebimiz, atların hayatları boyunca kullanılmadan yaşayacağı alanların tesis edilmesidir" denildi.

