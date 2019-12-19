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İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 20:59 | Son Güncelleme

ADALAR'daki hayvan ölümlerini protesto eden bir grup hayvansever, İBB önünde toplanarak protesto yaptı.

İSTANBUL,(DHA)-ADALAR'daki hayvan ölümlerini protesto eden bir grup hayvansever, İBB önünde toplanarak protesto yaptı. Çadır kuran hayvanseverlere polis ilk önce izin vermedi. Yapılan görüşmelerin ardından çadır kurulmasına izin verilirken hayvanseverlerin bekleyişi devam ediyor.

Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini protesto eden bir grup hayvansever, İBB önünde toplandı. “Ekrem İmamoğlu sözünü tut", “Adalar'da fayton istemiyoruz" sloganları atan gruptakiler çadır kurmaya başladı. Bunun üzerine polis grubun elindeki çadırları aldı. Polisle gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından devreye İBB görevlileri girdi. Gruptakilerden 3 kişi, CHP İBB meclis üyeleriyle görüştü. Görüşme sırasında bekleyişe geçen hayvanseverler bu sırada 3 tane çadır kurdu. Polis, grubun etrafını sararak bekleyişe geçti.

“BİRAZCIK VİCDAN BEKLİYORUZ"

Görüşmenin ardından gelen hayvanseverlerden Doğa Altınsay, “Duruşumuz net. Biz nöbet için buraya geldik. Hayvan sömürüsü ve katliamların bu yüzyılda devam etmemesini sağlamak istiyoruz. 'Atlı fayton kültürü varmış, bu bizim mirasımızmış' sözlerini kabul etmiyoruz. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Elektrikli faytonlar var. Bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Birazcık vicdan bekliyoruz" diye konuştu.

“O'NUN SAMİMİYETİNDEN ŞÜPHE ETMEMİZE YETTİ DE ARTTI BİLE"

Viyan Kınalı ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek “Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçilme ön koşulu olarak insanlardan destek bulmak için atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Bu, onun bu konuya ne kadar önem ve özen gösterdiğinin kanıtı olmalıydı. Ancak bugüne kadar atlı faytonları kaldırma kararı almaması bizim onun samimiyetinden şüphe etmemize yetti de arttı bile. Bugün biz çadırımızı kaldırmayacağımız için müdahale tehdidi alıyoruz. Bu da bugüne kadar şiddet görmüş atların yanında yurttaşların da şiddet görme ihtimali var. Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB'nin elindedir. Biz asla buradan ayrılmayacağız" dedi.

“EKREM İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADIĞI İÇİN BUNLARA MARUZ KALIYORUZ"

Doğa Giray ise, “Burada başımıza gelecek şeylerden de İBB'nin sorumlu olmayıp kolluk kuvvetlerinin sorumlu olduğunu söylediler. Bu açıkça işi kendilerinden atmaktır. Biz bugün buradaysak ve müdahale tehdidiyle karşı karşıya isek İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz. Sorumlusunun kim olduğunu işaret etmelerini istemiyoruz. Biz sorunu çözmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. Grubun bekleyişi devam ediyor.

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