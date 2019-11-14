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İBB önünde 'su zammı' protestosu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da yapılan yüzde 20'lik su zammı, Halkevleri üyesi bir grup tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki belediye binası önünde protesto edildi.

İBB önünde 'su zammı' protestosu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanan Halkevleri mensubu grup adına açıklamayı yapan Beşiktaş Halkevi Şube Başkanı Murat Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye karşı CHP'yi desteklediklerini hatırlatarak, halkın çıkarlarını savunmak için protesto eylemi düzenlediklerini söyledi.

"İSTANBUL'DA SU BELEDİYE BAŞKANININ İFADE ETTİĞİ GİBİ UCUZ DEĞİLDİR"

Yerel yönetimlerin görevinin ekonomik kriz karşısında halkı korumak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su haktır, her bir yurttaşın asgari su ihtiyacı bedelsiz olmalıdır. İstanbul'da her haneye 18 metreküp su bedelsiz verilmelidir. Su kullanım bedelini patronlar, şirket sahipleri ödemelidir. İstanbul'da su, Belediye Başkanının ifade ettiği gibi ucuz değildir. İBB Hamidiye Su satış rakamlarıyla övünmeden önce her hanede musluktan temiz içilebilir suyun akmasını sağlamalıdır." şeklinde konuştu.

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Halkevleri ISKI'NIN SU ZAMMI TEKLIFI

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