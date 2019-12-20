İBB önündeki fayton eylemi devam ediyor

Büyükada’da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemi devam ediyor. Dün geceyi burada geçiren grup üyelerinin bu gece de çadırlarda bekleyecekleri öğrenildi.

Büyükada’da ruam hastalığına yakalanmış 81 atın itlaf edildiğinin açıklamasının ardından İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde başlattıkları nöbetini sürdürüyor. Dün geceyi kurdukları çadırlarda geçiren grup üyeleri bu gece de İBB binası önünde sabahlayacağı öğrenildi.

“Biz dünden bu yana burayı yaşam nöbeti alanına çevirdik”

İstanbul Vegan İnisiyatifi üyesi İlker İnmez, “Biz dünden buyana buraya yaşam nöbeti alanına çevirdik. Ekrem İmamoğlu ile dün akşam saatlerine doğru bir randevu talebimiz kabul edildi. O randevu bu akşam olacak. Biz bu görüşmenin çok daha önce olmasını isterdik. Biz yıllardır faytonların kaldırılması için eylem yapıyoruz. Seçimlerden önce kendisi söz verdi. Biz tekrar hatırlatmak için burada basın açıklaması yaparak randevu talep ettik. Ama randevu alamamıştık. Bizim bu ısrarda kendi adımıza istediğimiz bir şey yok. Biz burada kendi haklarımız için, kendi çıkarımız için bir şey talep etmiyoruz” dedi.