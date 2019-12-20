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İBB önündeki fayton eylemi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:16 | Son Güncelleme

Büyükada’da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemi devam ediyor.

Büyükada’da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemi devam ediyor. Dün geceyi burada geçiren grup üyelerinin bu gece de çadırlarda bekleyecekleri öğrenildi.
Büyükada’da ruam hastalığına yakalanmış 81 atın itlaf edildiğinin açıklamasının ardından İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde başlattıkları nöbetini sürdürüyor. Dün geceyi kurdukları çadırlarda geçiren grup üyeleri bu gece de İBB binası önünde sabahlayacağı öğrenildi.

“Biz dünden bu yana burayı yaşam nöbeti alanına çevirdik”
İstanbul Vegan İnisiyatifi üyesi İlker İnmez, “Biz dünden buyana buraya yaşam nöbeti alanına çevirdik. Ekrem İmamoğlu ile dün akşam saatlerine doğru bir randevu talebimiz kabul edildi. O randevu bu akşam olacak. Biz bu görüşmenin çok daha önce olmasını isterdik. Biz yıllardır faytonların kaldırılması için eylem yapıyoruz. Seçimlerden önce kendisi söz verdi. Biz tekrar hatırlatmak için burada basın açıklaması yaparak randevu talep ettik. Ama randevu alamamıştık. Bizim bu ısrarda kendi adımıza istediğimiz bir şey yok. Biz burada kendi haklarımız için, kendi çıkarımız için bir şey talep etmiyoruz” dedi.

“Hedefimiz İstanbul için, Adalar için atlar ve hayvanlar için olumlu sonuca ulaşabilmek”
Adalar’da sağlık skandalı olduğunu kaydeden İnmez, “Biz şuanda Adalar’da yaşanmakta olan bir sağlık skandalı var. Halk sağlığını ilgilendiren sert bir durum söz konusu. Bu durumun asıl sebebi fayton politikaları. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sürdürmekte ısrar ettiği fayton politikası. Adalar halkının çoğu istemiyor. Faytonu ulaşım aracı olarak kullanmıyor. Atlar zaten orada yaşamak, çalışmak istemiyor. Ağzına demirler bağlanması doğasında olmayan bir şey. İstanbullunun çoğunun da bunu istemediğinin farkındayız. Bu atlar nereye gidecek? Bin 800 adet at var. Başlarında veteriner yok. Salgın hastalık riski her zaman var. Başka yere gidecek olurlarsa hangi koşullarda gidecekler, nasıl yaşayacaklar. Mezbahaya mı gönderecekler? Belediye kendi imkanları ile bir barınak inşa edecek. Onları rehabilitasyona sokacak. İnsanların bir şekilde onları ziyaret etme imkanını oluşturacak. İstanbul halkının da hoşuna gidecek bir şey çıkabilir ortaya. Temel hedefimiz İstanbul için, Adalar için Atlar ve hayvanlar için olumlu sonuca ulaşabilmek” şeklinde konuştu.
Grup üyelerinin kendi aralarında belirledikleri birkaç kişinin ise bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecekleri öğrenildi.

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